塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步

對於政府將循可公訴程序定罪的極嚴重罪行最高罰款由最初建議的5000萬元減至1000萬元，潘太質疑以往不少僱主「碰運氣」未做足安全保障；當政府有契機修例時，不明白為何政府明知罰則減輕會缺乏阻嚇力，卻仍就罰則讓步，對此憤怒及絕望。

工權會倡兩年一檢視

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容「遲到好過無到」，認為修例屬階段性成果，建議政府每兩年檢視一次，將罰則提升至合理水平，避免日後再現不合時宜法例。

職安健罰則過往遭批評刑罰偏低，以2020年審結的27宗致命職業意外個案為例，每張傳票平均罰款約2.4萬元，每名被告平均罰款約6.2萬元。蕭倩文慨嘆過往判罰輕微對死者家屬是「二次傷害」，冀修例可減低日後意外機率，即使發生意外仍能還事主公道。她說，通過修例不等於提高阻嚇力，下一步責任在於勞工處能否精準蒐證，反映涉事者未盡責保障工人，法庭判決才能反映嚴重性。