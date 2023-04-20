塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步

【明報專訊】職安健修例昨獲立法會通過，但新罰則未能涵蓋修例前多宗嚴重工業意外，包括去年釀3死6傷的安達臣道地盤天秤倒塌。22歲死者工程師助理潘浩鈺的媽媽潘太批評，政府20年未就罰則修例，而新罰則較昔日差距極大，反映政府失職多年，不滿遲遲未填補缺口，亦不滿政府就嚴重罪行最高罰款額讓步。另一死者41歲電工許文明的遺孀許太稱，有改變始終是好事，相信即使是「亡羊補牢」，亦可增加各界安全意識。
對於政府將循可公訴程序定罪的極嚴重罪行最高罰款由最初建議的5000萬元減至1000萬元，潘太質疑以往不少僱主「碰運氣」未做足安全保障；當政府有契機修例時，不明白為何政府明知罰則減輕會缺乏阻嚇力，卻仍就罰則讓步，對此憤怒及絕望。
工權會倡兩年一檢視
工業傷亡權益會總幹事蕭倩文形容「遲到好過無到」，認為修例屬階段性成果，建議政府每兩年檢視一次，將罰則提升至合理水平，避免日後再現不合時宜法例。
職安健罰則過往遭批評刑罰偏低，以2020年審結的27宗致命職業意外個案為例，每張傳票平均罰款約2.4萬元，每名被告平均罰款約6.2萬元。蕭倩文慨嘆過往判罰輕微對死者家屬是「二次傷害」，冀修例可減低日後意外機率，即使發生意外仍能還事主公道。她說，通過修例不等於提高阻嚇力，下一步責任在於勞工處能否精準蒐證，反映涉事者未盡責保障工人，法庭判決才能反映嚴重性。