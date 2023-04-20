港聞

港聞一

刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴

【明報專訊】「12港人」鄭子豪、廖子文於2019年在灣仔一單位管有半製成汽油彈等物品，早前承認一項「管有物品意圖摧毁或損壞財產」的交替控罪，分別判囚28個月及27個月，連同偷渡潛逃的妨礙司法公正罪，總刑期同為31個月，惟因潛逃案刑期已服完，無法與製汽油案的部分刑期同期執行，故總刑期為37至38個月。兩人就刑期提出上訴，上訴庭昨日開庭審理，上訴方認為，目前部分刑期不能執行獄中良好行為減刑的規定，構成不公，提出該案刑期應該調整至16個月，即總刑期為26個月。法官下令雙方補充理據，再擇日聆訊。

原審倡上訴修補「判刑缺陷」

去年7月區院法官游德康下令，鄭子豪及廖子文就兩案部分刑期同期執行。及後懲教署無法執行法庭命令，因兩人就偷渡潛逃案10個月的刑期已服刑完畢。游官其後於判辭的後記指出，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，以符合總刑期31個月，但他已無權更改，遂建議兩人提出上訴以修補「判刑缺陷」。

官質疑能否凌駕懲教署長權力

昨代表鄭子豪及廖子文的上訴方與律政司不爭議游官建議。但上訴方認為，考慮獄中行為良好可獲減刑的因素，該案刑期應進一步調整至16個月以體現判刑原意（見表）。惟上訴庭法官表示，《監獄規則》第69條，因獄中行為良好可減刑三分之一的規定，屬懲教署長的酌情權，質疑法庭能否凌駕署長以行使權力；又質疑兩上訴人判刑時，尚未就該案服刑，從何說起必定行為良好。

上訴方回應，目前不公平之處在於懲教署未能在兩案均執行第69條，法庭看見不公就有理由受理；而且有紀錄顯示，兩名上訴人在過去還押期間行為良好。

律政司指案例說明非不公

律政司反駁指出，簡言之上訴方因為該潛逃案「坐爆咗10個月」，而無法得到行為良好扣減；惟案例已說明因不同因素而得不到獄中扣減，並非不公，况且法庭判刑時毋須考慮第69條。律政司又批評，上訴方推論游官原意「表面判31個月，實際諗緊20個月」是倒果為因的做法。上訴庭聽罷陳辭後表示關注，並指上訴方認為法官判刑原意有考慮第69條，與律政司提出的判刑原則有衝突，故要求上訴方提供相關案例。

【案件編號：CACC 115/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑期上訴 監獄規則 廖子文 鄭子豪 12港人

上 / 下一篇新聞

減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
職安修例通過 最高罰千萬囚兩年 勞工界盼日後判刑符社會期望 商界質疑難杜絕意外促增巡查
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
塌天秤死者母指難阻嚇 斥政府讓步
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
綠色和平民調：49%人憂人工島爛尾 學者：負面意見持續 代表大多數
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
人工島禦水浸 擬「增高」設緩衝區
急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表
急症廁所每小時巡 下季試「病人定位」 醫局：部分殘廁已裝感應器 消息：未有全面落實時間表
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
公院已補300處石屎 通報擬增「天花」類別
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
趙：對戴存怨憤 合作因社會不想民主派「鬼打鬼」
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
辯方提民動「對抗暴政」帖文盤問 官：怎會有人表明撐暴政
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
家門縱火「嚇吓個仔」 單親母再犯虐兒判感化
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
申文藝基金資助 須符國安公眾利益 違者可拒批或終止協議 委員稱難定義需逐宗審理
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
稱啟德巴士足應付 運物局：雲巴非可取選項
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
港建智能電子書庫 周日招募出版社作家
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
高才通訂操守要求否 孫玉菡：標準不一無意增設
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
趁女侍應不適強姦 六旬食客囚5年半
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
黃雨挾狂風 圍板塌6人傷 西貢摺枱吹上樹 屯門墜物砸房車
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
訛稱綁架女生索2000萬 無業女涉串謀詐騙
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
7展齊招商 外企生意好 內地客讚國際化 港買手嘆遭冷落
西貢過路女子遭小巴撞斃
西貢過路女子遭小巴撞斃
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
大灣區GBA專題：港車北上須買內地車保 宜盡早驗車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】立會灣區團分途考察 特首兩邊走 偕梁君彥陳國基帶隊 3局長隨團
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】卓永興練波拉斷跟腱 失陪夏寶龍考察
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】議事廳「立」字歸位
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】許正宇晤英高官 卓雅敏提黎案初選案
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景
【Emily】「虛擬凡爾賽宮」展 踩住單車睇靚景