刑期未獲良好行為扣減 「12港人」鄭子豪廖子文上訴

原審倡上訴修補「判刑缺陷」

去年7月區院法官游德康下令，鄭子豪及廖子文就兩案部分刑期同期執行。及後懲教署無法執行法庭命令，因兩人就偷渡潛逃案10個月的刑期已服刑完畢。游官其後於判辭的後記指出，如他一早知悉，將下調兩人刑期至21個月，以符合總刑期31個月，但他已無權更改，遂建議兩人提出上訴以修補「判刑缺陷」。

官質疑能否凌駕懲教署長權力

昨代表鄭子豪及廖子文的上訴方與律政司不爭議游官建議。但上訴方認為，考慮獄中行為良好可獲減刑的因素，該案刑期應進一步調整至16個月以體現判刑原意（見表）。惟上訴庭法官表示，《監獄規則》第69條，因獄中行為良好可減刑三分之一的規定，屬懲教署長的酌情權，質疑法庭能否凌駕署長以行使權力；又質疑兩上訴人判刑時，尚未就該案服刑，從何說起必定行為良好。

上訴方回應，目前不公平之處在於懲教署未能在兩案均執行第69條，法庭看見不公就有理由受理；而且有紀錄顯示，兩名上訴人在過去還押期間行為良好。

律政司指案例說明非不公

律政司反駁指出，簡言之上訴方因為該潛逃案「坐爆咗10個月」，而無法得到行為良好扣減；惟案例已說明因不同因素而得不到獄中扣減，並非不公，况且法庭判刑時毋須考慮第69條。律政司又批評，上訴方推論游官原意「表面判31個月，實際諗緊20個月」是倒果為因的做法。上訴庭聽罷陳辭後表示關注，並指上訴方認為法官判刑原意有考慮第69條，與律政司提出的判刑原則有衝突，故要求上訴方提供相關案例。

【案件編號：CACC 115/22】

（反修例風暴）