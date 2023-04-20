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香港九龍站中午停電 影響逾20店 港鐵料與港燈供電故障無關

【明報專訊】昨日凌晨港島不少地區停電，港鐵香港站及九龍站昨午約12時亦發生停電，逾20店舖受影響，包括食肆、書店及服裝店等，逾一小時後才陸續恢復電力供應。有食肆負責人稱，繁忙時間停電約兩小時，只能以現金交易，料損失約六成營業額；另有店舖負責人指港鐵處理方式混亂，未通報停電等消息。港鐵回應查詢時確認九龍站及香港站部分設施電力供應受影響，「初步了解與港燈凌晨供電系統故障沒關係，並正了解電力故障成因」。

店舖現金交易 稱失六成生意

本報記者昨午12時許到香港站，現場約20間店舖停電；至約1時40分，約半數店舖陸續恢復電力供應；至約2時40分，全部店舖恢復電力供應。位於香港站的食肆的負責人周先生稱，店舖12時半開始停電，約兩小時後才恢復電力。他稱店舖食品需冷藏處理，停電期間已運走部分食品到其他分店冷藏，惟停電期間店舖除較少人流外，亦難做生意，料營業額較往日少兩成。他指港鐵安排混亂，至停電一小時方有職員向其通報事故，亦未交代清楚何時恢復電力，認為港鐵「做得比較差」。

在香港站售賣日式餐飲外賣的輕食店，店員陳小姐（化名）稱，停電期間店舖未能以電子支付交易，損失至少約六成營業額。她指昨日雨天，一般較多外賣生意，惟中午停電，至2時40分才恢復電力，錯失午市時段，料損失至少5000元營業額。

列車售票機閘機如常運作

港鐵回應稱，昨午約12時8分，九龍站及香港站部分設施電力供應受影響，車站工程人員隨即跟進，並逐步重置電源。九龍站及香港站電力供應先後於下午約1時25分及2時50分全面恢復正常；其間列車服務如常，大堂設施包括售票機及出入閘機亦一直如常運作；至於受影響設施包括部分站內電燈、扶手梯、冷氣機及車站商舖。港鐵又稱，電力供應受影響期間，已隨即安排人員到車站跟進及向商舖提供協助，包括了解電源供應、電器設備情况及與相關車站商舖保持溝通。

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