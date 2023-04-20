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減3577人 國際校非本地生5年新低 本地生佔比升至34% 教局：復常料漸增取錄

【明報專訊】國際學校流失非本地生升勢持續，教育局披露近5年的國際學校整體收生數據，顯示2018/19學年有30,345名非本地學生，本學年（2022/23）減至26,768人，流失3577人，非本地生佔整體比例由75.5%跌至65.9%；同時國際學校的本地生5年間增加4005人，佔比由24.5%增至34.1%（見表）。教育局稱，新冠疫情致非本地生流失率或較往常為高，隨着香港全面復常並積極引入更多外來投資及人才，預計國際學校將逐漸增加取錄非本地生。

教育局長蔡若蓮回覆經民聯立法會議員林健鋒書面質詢時表示，留意到國際學校本地生比例「稍有增加」，但認為非本地生仍近七成，遠多於本地學生。

教界：取錄更多本地生加劇失衡

對於國際學校的本地生人數增加，直資學校議會主席陳狄安稱，流向國際學校的本地生未必全部來自直資校，認為公營學校包括資助學校均受影響。他說，理解疫情期間外籍人士離港致非本地生離開，令非本地生及本地生比例失衡，但進一步加劇失衡，是國際學校有見非本地生人數不足、呈跌勢之際，仍取錄更多本地生，由2020/21學年起每年增長800至1000人，「既然比例已失衡，是否應暫停錄取更多本地生？才可令情况不再惡化，回復正常水平」。陳稱，現時呈現的是國際學校整體數字，各校拉上補下，個別學校的非本地生及本地生比例失衡或更嚴重。

英基佔比未達標 教局去信提醒

自2007年開始，教育局要求獲分配校舍或土地的辦學團體，必須與教育局簽訂服務合約，條款包括取錄非本地生的比例規限。當局早前向立法會特別財委會提交文件，提及本學年有4間學校未能符合相關收生比例規定，稱如發現違規會跟進，包括有權終止或拒絕續訂服務合約，並收回校舍及土地；此外，英基學校協會亦須維持整體學生至少有70%為非本地生，惟本學年只達65%。局方稱會按機制去信提醒，促學校須落實措施改善。

本港現有54間國際學校。蔡若蓮昨日稱，局方正就中小學國際學校學位供應做新一輪顧問研究，推算至2028/29學年的國際學校學位供應情况，並配合政府「搶企業」、「搶人才」政策，繼續密切留意國際學校學位的供求，會在考慮國際學校可持續發展的同時，顧及本地學校供求。

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相關字詞﹕流失率 蔡若蓮 教育局 疫情

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