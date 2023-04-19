陳沛良引述運物局：港車北上目標年中推

運輸及物流局昨回覆查詢稱，粵港雙方就「港車北上」計劃實施時間已達一致共識，正按程序報批，會在今年內盡快實施，申請方法和步驟稍後公布。

稱待國務院審批 料首階段抽籤申請

目前香港私家車若要往來香港與廣東省，須取得粵港跨境私家車常規配額（俗稱「兩地車牌」）。政府去年底公布「港車北上」計劃便覽，參與計劃的私家車司機，日後毋須再申請配額，只要持有香港及內地私家車駕駛執照，便可經港珠澳大橋北上，惟須持有俗稱「禁區紙」的「過境車輛封閉道路通行許可證」，購買內地「機動車交通事故責任強制保險」，車輛亦須在中國檢驗有限公司（中驗）驗車等。

運輸及物流局年初曾稱今年首季公布「港車北上」 申請詳情，惟至今未有公布。身兼中國太平保險（香港）有限公司總經理的陳沛良昨聯同保險業界與運輸及物流局、運輸署等部門會面了解籌備進度。陳會後向本報稱，當局在會上表示計劃尚待國務院審批，但申請方式已初步擬定，市民將經網上電子平台申請，為免平台流量超負荷，當局初期將以抽籤方式決定處理申請的先後次序。

陳估計，有意申請者或須先在平台登記簡單個人資料，經抽籤分派指定日期後才再交文件申請，料當局每日可處理約百宗申請。

擬設有效期最長一年 料保費2000元

據早前公布方案，港車北上車輛每次入境內地後可連續逗留不超過30天，每年累計停留不超過180天。陳表示，局方透露「港車北上」資格設有效期，申請人可自行選擇有效期數月或一年。

港府年初表示正準備落實跨境汽車保險「等效先認」政策，以便利車主毋須為符合申請資格額外購內地保險，日後香港車主向香港保險公司投保的保單，責任範圍將會覆蓋兩地。陳稱本港已有16間保險公司提供相關跨境車保，料日後更多公司加入，一年保費料平均約2000元。