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河套方艙高球車撞圍板 3輕傷1危殆

【明報專訊】落馬洲河套區方艙醫院發生高爾夫球車（高球車）意外。一輛高球車行駛期間疑輾到碎石失控撞向圍板，車上4人受傷，其中一人被拋出車外，頭部重創昏迷，送院搶救，至昨晚情况危殆。有專家倡政府立例管制高球車的行駛路段，並強制車上乘客必須佩戴安全帶。

疑輾到碎石失控 前座拋出車外重創

昨日（18日）早上11時許，警方接獲報案指落馬洲河套區方艙醫院內發生意外，該處正有工程。事發時65歲姓余保安主管駕駛高球車，接載3名女保安到不同崗位當值，駛至近3號閘口轉彎位時，據悉因輾到碎石失控，撞向圍板，車上4人受傷，前座65歲姓黃女保安員更被拋出車外，頭部嚴重受傷，送院時已昏迷，其衣服沾有大量血漬。余前額受傷，另外52歲楊姓及人稱「彭姐」的女保安清醒，因背、手及額頭等位置有痛楚，分別送往威爾斯親王醫院及北區醫院治理。

警方接報到場，事發原因尚待調查確定，案件列作「交通意外有人受傷」處理。

香港汽車會會長李耀培指出，高球車有別於一般私家車，它以電池驅動，車身較窄長，重心高，故在斜坡及彎道容易翻側。他認為高球車不適合於有彎道及沙石的道路上行駛，建議這類路段禁止駕駛高球車，並希望政府盡快立例規定高球車司機及乘客須佩戴安全帶。

汽車會倡強制戴安全帶 限行駛路段

高球車屬鄉村車輛，受《道路交通（鄉村車輛）規例》規管，須由運輸署長發出許可證，方可在道路上行駛，法例規定須配備制動系統、警報儀器、減低引擎噪音的滅聲器等，並列明高球車「構造能使車輛能安全運載在合理情况下運載的任何乘客」，但未有列明須佩戴安全帶。

李耀培表示，高球車駕駛者在道路上行駛必須持有效駕駛執照，私人用地除外，而司機一般須由所屬公司訓練，方可駕駛高球車，確保熟悉車輛操作。

翻查資料，2021年11月，愉景灣寶峰徑2號一輛單層愉景灣巴士與一輛高球車相撞，高球車司機一度被困，釀成5人受傷；2009年5月，西貢滘西洲公眾高爾夫球場發生奪命車禍，一輛由高球車改裝的工作車落斜失控翻側，導致1死4傷。

落馬洲河套區援建項目工程由中央政府指派中建科工集團負責，興建提供約1000個牀位的應急醫院和約10,000個牀位的社區隔離及治療設施，去年4月交付港府後一直空置，至今從未啟用。特首李家超今年2月被問及方艙醫院何時回復原有用途，他提到部分設施會預留備用，部分將考慮作短期用途，包括青年旅舍、舉辦青年活動或交流活動等。

相關字詞﹕高球車 落馬洲

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