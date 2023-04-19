增準度減術時 中大研發手術機械人目標明年中內地應用

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寄語為「病人帶福音」

中大醫學院副院長（外務）趙偉仁及中大機械與自動化工程學系教授歐國威的團隊自2019年9月起研發Sentire思騰手術機械人，應用於泌尿、結腸、上消化道等外科手術，去年8月起在威爾斯親王醫院臨牀研究，已完成31宗泌尿科手術，效果理想。內地臨牀測試將在北京、上海及浙江進行，團隊正洽商在歐洲臨牀測試。

手術機械人由3部分組成，包括醫生操控枱、患旁機械人及視像車。透過操控枱可實時觀察病人開刀位置立體影像，醫生可用兩個操控桿發出指令。患旁機械人由4組機械臂組成，依醫生指令為病人施手術。視像車顯示屏實時監察手術。

趙偉仁稱，與人手做的微創手術相比，手術機械人可大大提升精準度，減少手術時間。以泌尿科微創手術為例，前列腺在盤腔最深入位置，傳統微創手術工具筆直、靈活度低，機械臂則可多角度移動，醫生切除病灶的同時可縫合輸尿管。歐國威稱，人手做腹腔鏡手術需約4至8小時，機械人則可減至約兩小時。

手術機械人需做到低延遲及精準，趙形容，身為醫生操作時的感受是「無延遲」。

歐稱研發過程克服多項困難，包括協調多組機械臂。一般工業機械人僅一支機械臂，零部件約1000個，但手術機械人多支機械臂須互相交流同時運作，團隊專門設計運作系統，安裝多個感應器配合，零部件多達1.3萬個。

自主研發降近半成本

歐表示受限成本高昂，手術機械人未能普及，為減成本所有零部件包括摩打、電路板、鏡頭均自行研發。歐稱向供應商購買內窺鏡成本可達100萬至200萬元，研發則可控制在10萬元以內，而成品比市面同類機械人低三至五成。手術安全亦是重要考量，歐舉例，設計上每個鉸位均裝上雙重感應器，確保若有故障仍可順暢運作。

團隊長遠冀運用手術機械人建立人工智能模型，減少培訓醫生時間。歐國威稱，系統收集醫生臨牀操作及更換工具等數據，用於訓練人工智能模型，冀日後醫生可直接與系統溝通，由電腦展示特定手術的多種切割方法；另亦可用於培訓醫生，縮短培訓從而增加醫生數量，應對人口老化。

明報記者 鄭律銘