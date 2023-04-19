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港聞二

抵港粵護駐老人科 醫局：逾半人碩士以上學歷

【明報專訊】首批參與醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」的廣東省醫護人員前日（17日）抵港。醫管局護理部高級行政經理梁明稱，來港的70名護士大部分在內地三甲醫院工作，過半數擁碩士或以上學歷，將獲安排到各聯網的老人科病房工作。據了解，上述護士分別會到14間醫院工作，包括瑪麗醫院、伊利沙伯醫院及東華三院馮堯敬醫院等。

交流期不同病房聯網轉換

梁明昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，本港因人口老化，對老人科的服務需求日益殷切，加上過往內地援疫醫護主要照顧年老病人，故交流計劃先安排首批護士集中到老人科工作。他在另一電台節目補充，由於老人科有不同病房，內地護士交流期間會轉換至不同病房、不同聯網工作。

首批抵港大灣區護士平均年資8年或以上。梁明補充，有關護士本科均為護理學，過半擁碩士或以上學歷，形容他們具一定經驗，屬「高質素」護士。梁又說，大灣區護士在抵港首周，將由本地醫護帶領了解病房運作、流程和術語等，亦會了解工作地點周邊社區情况，以加快適應本地生活。

不獨立臨牀 須港護陪同

醫管局日前稱，交流計劃下大灣區護士毋須註冊就可參與臨牀工作。梁明補充，由於相關護士以「mentorship（指導關係）」形式來港，故不能獨立工作，參與臨牀工作期間須由香港醫護陪同，或有同事「在周邊觀察」。

倘出事故 醫局：按現機制處理

至於內地醫護若出現醫療事故的責任誰屬，梁明回應稱，醫管局為現有員工提供的專業保險，都會涵蓋來港交流的內地醫護，局方將按現有機制檢討及處理。

交流計劃首批共83名大灣區醫護已悉數來港，醫管局昨舉行歡迎儀式。醫衛局長盧寵茂致辭時稱，有關計劃是進一步建基於兩地醫療團隊在疫情期間的成功合作經驗，進而拓展交流範圍的闊度及深度；他認為，計劃將有助促進兩地醫護人手及臨牀服務產生協同效應，提升整體醫療服務質素，特區政府亦會協助推動大灣區的醫療創新。

相關字詞﹕醫管局 盧寵茂 梁明 大灣區醫療人才交流計劃

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