港聞

港聞二

本報觀察：無人應答揾一分鐘 一小時內醫護五度尋人未果

【明報專訊】東區醫院急症室一名女病人前日被發現在殘廁內失去知覺，經搶救後不治。本報記者昨午2時到東區醫院急症室觀察，逗留約一個小時，其間醫護人員找不到病人有約5次，醫護會先以廣播系統呼叫，如無人回應，會走到輪候區呼叫和尋找。多數時候只見一名醫護尋找病人，包括查閱病牀上名牌，約一至兩分鐘便返回護士站，再開咪呼叫。其中一次，人員在男廁門外呼叫病人，「男廁有冇人？XXX（病人名稱）喺唔喺度？」無人回應便離開。

根據據醫管局網站，截至昨午東區醫院急症室最長等候時間為超過8小時。記者昨午在現場所見，輪候診症的絕大部分為長者，而涉事殘廁門上貼有「發燒病人 專用廁所」告示，但門外拉起封條，禁止公眾使用。

急症室擺放至少20張病牀，有院舍職員陪同一名輕微中風老翁求診，昨早8時許已在輪候區，其間老翁在病牀上失禁，院舍職員要求醫護人員協助換片，對方稱「要睇睇有無位，無位都幫你唔到」，最終相隔逾半小時亦未有人能協助換片。

臥牀婆婆需如廁

醫護「唔好隨便畀人去」

一名臥牀婆婆由家人陪同輪候，家人向醫護人員提出婆婆需如廁，對方回應稱「𠵱家唔好隨便畀啲人去廁所」，又詢問婆婆能否走路，其後該名醫護將病牀推至女廁旁，並協助婆婆落牀，其後婆婆自行進入廁所。

記者發現輪候區部分病牀無人，掛在牀上的名牌卻仍在。有病人服務助理曾向附近病人查詢「呢啲人（空牀）係咪走咗呢？」旁邊婆婆點頭說是，該助理隨後推走病牀，喃喃道，「咁就冇㗎喇，唔會長期有人留位畀佢呀！」

相關字詞﹕急症室 東區醫院

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