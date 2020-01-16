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醫管局：高風險病人未應廣播會尋找 事主分流列「次緊急」 按程序不尋人 失聯病婦猝死醫院

【明報專訊】東區醫院急症室一名長期病婦前日被發現於廁所不省人事，其後不治。醫管局昨再交代，稱病人自行求診，分流評估「次緊急」類別。有急症室醫生稱，指引規定須主動尋找高風險失聯病人，需要時會報警，該醫生形容「每日都有好多病人唔見」，情况穩定的病人失聯或自行離院，則不會按上述方式處理。有病人權益代表建議檢討機制，籲參考港鐵於殘廁加裝行動感應器。

稱東院每日巡廁7次 殘廁鐘正常

醫管局回覆稱，若職員廣播呼叫病人未獲回應，會按程序再次廣播；如首次呼叫「高風險病人」後無回應，職員會到等候區尋找或致電病人。該局稱，東區醫院職員每日會定時到院內洗手間巡查及清潔7次，殘廁內有緊急求助鐘，裝置運作正常。醫管局未回應會否考慮增設感應器，稱會繼續物色適合新科技，提升病人安全及醫療服務質素。

涉事58歲女子周日（16日）因發燒和咳嗽求診，等候12小時至翌日早上獲診斷，其後失聯4小時始被發現於輪候區殘廁內失去知覺，經搶救不治。據悉院方翻查閉路電視，發現病人下午約2時半進入殘廁，約兩小時後有病人因未能開門而通知醫護，職員破門並發現事主。

「每日都好多病人唔見」

醫生稱次次尋找礙運作

有公立醫院急症室醫生稱，指引交代須主動聯絡高風險病人，包括精神失常、受藥物或酒精影響、抑鬱或自殺傾向者等，前線須致電病人及尋找整個急症室包括廁所，下一步通知保安，如不果會報警；非高風險情况如傷風感冒者，則不會啟動上述機制。該醫生形容「每日都有好多病人唔見」，最常見因等太久或自覺身體狀况改善自行離院，難以每有病人失聯亦花時間尋找，免礙急症室運作。

社協倡錄暫離 殘廁裝感應警報

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，病人「行開食個飯」、「返屋企照顧小朋友」或轉往私家診所很常見，惟職員不應先入為主不積極尋找，局方須檢討指引，亦建議更新系統記錄短暫離開病人。

連同今次個案，過去3年共4名病人在急症室等候時離世。彭認為反映醫管局處理同類事件未完全改善，個別醫院雖曾考慮用智能裝置監察，但再無交代進展。他稱港鐵去年有乘客在紅磡站廁所失救，建議局方仿效港鐵於殘廁安裝行動感應器，如使用者一段時間沒動靜會發警報，也可用智能手帶等實時監察病人維生指數。

港島東醫院聯網前總監、東區醫院前行政總監陸志聰認為，前線判斷病人是否高風險，醫護一般懂辨別哪些病人要「睇緊啲」，難透過修改指引改善。他稱廁所較敏感，經常拍門或呼叫會令用者尷尬，認同使用科技是最有效方法。

明愛籲私家診所設夜診紓壓

明愛醫生協會會長兼急症室醫生李福基稱，急症室分流分5類，最高風險3類均能短時間內處理，病人在特定區域等候，醫護人員監察維生指數。較低風險的第四類次緊急及第五類非緊急，病人輪候較久，若需安排不同檢驗，「全部都要等，等等下就好耐」，其間病情或惡化。李福基說近期急症室及病房幾乎飽和，憂再有同類事故，建議將第四及五類病人分流至家庭醫學部或普通科門診，並呼籲私家診所增加夜診，紓緩急症室壓力。

相關字詞﹕流感高峰期 李福基 陸志聰 彭鴻昌 急症室 醫管局 東區醫院

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