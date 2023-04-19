老師問教文革觸紅線否 鄧炳強：課題非重點 視乎意圖

鄧炳強昨日以「香港特區維護國家安全的工作」為題主講，他稱期望教師發揮影響力，讓學生明白國家安全的重要，令學生自覺維護國家安全。他建議教師可鼓勵學生多角度分析社會議題，學懂明辨是非，以免學生容易被煽動作出危害國安的行為；亦可與學生分析守法的重要，讓學生明白不守法會為本港及自身帶來的後果；以及積極貢獻國家發展。另外，他建議學生可多了解國家的人、事、物，多了解《憲法》、《基本法》及國安法的關係，以及留意國家及世界的時事及國安議題。

倘嘉賓演講涉危國安 校方犯法否

鄧：事前應評估 有事應報國安

有教師問及，如果校方邀請校外機構或嘉賓演講，但該機構或嘉賓的言詞或行為涉嫌危害國安，校方及教師會否觸犯國安法。鄧炳強回應，校方事前應做風險評估，認為每個案件要獨立考慮；如校方或教師發現以上情况，應第一時間向校方管理層反映及報告警方國安處，強調校方及教師應保留文件或錄像等相關證據。

教育局曾稱，學校有責任確保教職員、以購買服務形式聘用的人員的工作表現操守符合學校要求，包括遵守香港法律。現時亦有中小學要求到校辦活動或講座的人事前簽聲明遵守國安法、不得在校發表宣示政治立場等。