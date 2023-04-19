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政制局網可下載國歌 Google英文搜尋居首

【明報專訊】香港冰球隊2月在波黑作賽發生播錯國歌事件，冰協解釋是當地職員搜尋「香港國歌」，誤信結果顯示的反修例歌曲《願榮光歸香港》所致。政制及內地事務局近日更新網站，內置可直接下載國歌檔案，有別早前轉至中央人民政府中文網站下載；而「香港政府一站通」網站的「快速連結」亦增「下載國歌」選項。另外，本報記者昨晚8時在Google（谷歌）以「China Hong Kong Anthem」字眼搜尋，政制局國歌連結在網頁搜尋結果排第一，排第二為維基百科介紹正確國歌及《願榮光》的連結。

創新科技及工業局昨回應稱無補充，着記者參考創科局長孫東上月27日回覆新民黨葉劉淑儀的提問，而當日回覆是指有關工作不涉向谷歌付費買廣告，資科辦一直從技術層面，為政府包含國歌內容的網頁作搜尋優化工作，改進搜尋結果的排序。Google昨回覆稱不評論事件。

在政制局網頁「國歌」頁面，中文或英文版本均內置可直接下載國歌官方錄音及視頻的檔案，分別有合奏版及齊唱版，註腳顯示資料來源是中央人民政府網站，並附下載檔案說明。官網載有國歌五線譜、歌詞、相關條例，和奏唱國歌的標準及禮儀等，頁尾顯示最後更新時間為本周一（17日）。

政制局昨回覆時沒透露更新時間，只是稱政府一直有在相關網頁，提供國歌不同影音版本的連結供下載；將繼續不時更新和優化網頁內容，提升服務以便利市民和用戶，日後亦繼續跟進有關工作。翻查紀錄，4月初「香港政府一站通」的「快速連結」仍未有「下載國歌」選項。

搜「香港國歌」 政制局連結升第二

影片首3建議仍是《願榮光》

記者昨晚8時在Google以「香港國歌」字眼搜尋，不計影片，置頂是維基百科相關連結，排第二為政制局「國歌」連結；記者上月中曾以中英文字眼搜尋，當時英文字眼第三個結果才是政制局網頁，以中文字眼搜尋則排第五至第七。至於影片搜尋結果，昨首3個建議仍是《願榮光》。

方保僑倡按地域做改善工作

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，相信上述情况是因政府在網站增加「香港國歌」的關鍵詞，讓搜尋引擎用作瀏覽全球網站、俗稱「網絡爬蟲」的程式更新資料庫，當用戶在搜尋引擎輸入「香港國歌」等關鍵詞，正確版本國歌連結的排序才提升。方又稱，由於搜尋結果或因地域而異，建議當局按地域做優化工作，才能減低日後國際賽事播國歌出錯機率。

港協去年向各體育總會發指引，總會可用指引的連結，從中央政府或政制局網頁下載國歌，惟政制局連結是直接轉到中央人民政府版網頁下載，不諳中文的用戶亦要在網站多番搜尋才能找到音檔。對於更新網站會否減低國際賽事播錯國歌風險，冰協昨回應稱正埋手準備提交港協的報告，暫不評論或回應。

田北辰質疑間接認原連結有問題

實政圓桌立法會議員田北辰稱，港協提供的連結作為安全關卡之一，外國人難以使用，反問更新連結是否間接承認原本連結有問題。他說指引去年11月發出，其間發生播錯國歌事件，不明白為何當局近日才更新，批評有關部門維護國家尊嚴的工作效率太低。

明報記者

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相關字詞﹕政制及內地事務局 播錯國歌 港協暨奧委會 香港冰球協會

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