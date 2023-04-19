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【Emily】團體推VR遊戲 道家理念助囚犯更生

【明報專訊】上年11月註冊嘅「關愛共融助更生協會」噚日正式舉行成立典禮，公布斥資近100萬元開發 「道盡江湖」VR（虛擬實境）遊戲，將免費提供畀懲教院所嘅年輕在囚者，包括因反修例事件被判刑嘅人喺獄中玩，期望透過道家思想導人向善。

關愛共融助更生協會舉行成立禮

遊戲故事講述主人翁王從山前世係一個大惡霸，今世生得奇醜無比，要喺遊戲中多做好事，最終可以變番靚。有「紙紮大王」之稱、身兼特首選委嘅協會主席夏中建強調，故事大綱係依賴道家理念而創作，希望帶出「福報」嘅宗旨，絕對唔係影射在囚者醜陋。

夏中建話，以前去懲教院所辦紙紮工作坊時，見到好多在囚者年紀好細，年少無知犯法，要長時間受牢獄之苦，睇見都好心悒，於是決定透過道家思想，再配合新穎嘅VR遊戲技術，幫助在囚者透過遊戲建立正向思維，改過自新。佢又話，遊戲預計今年第三季面世，遲啲亦會安排喺學校畀學生玩，每鋪大約玩十幾分鐘；如果反應好可能會添食，推出更多唔同嘅情景。

協會成立後喺商界籌得120萬元，部分由發起人捐出。協會發起人包括立法會前議員葉國謙，協會執行總監係中西區區議會前主席葉永成，創會會長係選委周超常。典禮邀請到懲教署長黃國興主禮。

相關字詞﹕道盡江湖

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