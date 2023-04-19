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2023年4月19日星期三
港聞二
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賣旗日申請表增國安條款
老師問教文革觸紅線否 鄧炳強：課題非重點 視乎意圖
醫管局：高風險病人未應廣播會尋找 事主分流列「次緊急」 按程序不尋人 失聯病婦猝死醫院
本報觀察：無人應答揾一分鐘 一小時內醫護五度尋人未果
抵港粵護駐老人科 醫局：逾半人碩士以上學歷
增準度減術時 中大研發手術機械人目標明年中內地應用
港發現箱形水母新品種 命名米埔三槳水母 學者：港生物多樣值保育
河套方艙高球車撞圍板 3輕傷1危殆
陳沛良引述運物局：港車北上目標年中推
貨船吊運木板鬆脫 男工遭擊斃 遺4子女
疑債務困擾 情侶燒炭亡
咬趙家賢賠償190萬 男子准上訴刑期 原判囚14年半 官：賠償難稱求情理由
婚攝助理上載警員婚照兼起底 囚兩月緩刑一年
尾隨女童放學圖強姦 積犯囚8年 無業漢過往4宗性罪行判囚13年
私家車遇查逃走 警拉車門跌倒損手
便衣警值勤偷拍兩女雙腿胸部特寫 保釋候判
趙稱各方對否決財案有拉扯 「墨落」發起人旨在施壓 官：不同陣營持不同意見 終達共識
趙稱衛服界李國麟保守 激進派崛起藉初選團結
童樂居虐兒案12人定罪 社署註銷7人專業資格
阿布泰黃埔店欠租逾月 業主入稟追討43萬
鄧桂思誤殺案 兩醫續保釋至6‧13再訊
南亞漢偕3友擊退施襲刀手
大灣區GBA新聞：13醫院參與國產國際認證 灣區佔12家 包括4港公私院
大灣區GBA新聞：港設7服務點 利市民辦社保
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【Emily】周四日偏食 太空館網上直播
【Emily】接收液化天然氣 兩電儲氣船「埋站」將運作
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【明報專訊】（請看附圖）
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