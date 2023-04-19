趙稱衛服界李國麟保守 激進派崛起藉初選團結

法官李運騰關注，衛服界沒舉行協調會議和選舉論壇，舉辦初選有何意義；趙解釋，該界別的議席多年來由民主陣營贏得，前議員李國麟來自溫和的護協；惟在2017年（編按：應為2016年）的選委會選舉，護協等組織原有30個選委議席，由「行得前少少」的民主派醫護代表全取，2019年較進取一派佔上風，但該界別冀透過初選推出一人出選立會。

稱施德來溫和理性 未見「黃毓民式指罵」

趙在民協施德來代表律師盤問下表示，民協關心基層民生、溫和務實，民協前主席馮檢基參加2018年立法會補選，時任民協主席施德來出席民主動力舉辦的協調會議，雖然趙和施德來私下不算好友，但公事上有交流。趙形容施溫和理性、懂得尊重別人，就算施作為傳統民主派遭受針對，仍有禮貌回應，趙從未見過施德來「黃毓民式嘅對鬧指罵」。法官陳仲衡遂問，施是否不像黃毓民般反應敏捷，趙笑言「唔識答」。

民動職員促施德來交綱領 趙：我唔知道

針對寫明「會積極運用」否決權的九東共同綱領，趙重申有明確告訴同事，綱領並非民主動力要求的文件，但會照樣收取存檔。辯方指出，施德來遞交提名表後一兩日，接到民動職員來電指他未交綱領，並要求他在電子截圖上簽署及在WhatsApp補交；對此趙稱「我唔知道」，且沒指示同事收綱領。

（初選案）