趙稱各方對否決財案有拉扯 「墨落」發起人旨在施壓 官：不同陣營持不同意見 終達共識

官稱兩派真正分歧在否決預算案

綜合聆訊，經過各區初選協調會議，戴耀廷2020年6月草擬協議文件，列明參選人認同「會運用」或「會積極運用」否決權，但沒有對外公布。不久，包括鄒家成的本土抗爭派公開發表「墨落無悔」聲明書，宣布簽署的參選人「會運用」否決權。究竟一眾被告是否有共識「無差別」否決預算案，構成本案爭議。

根據「墨落無悔」，協調會議的共識已達至抗爭陣營光譜的最大公因數。代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文甫開庭即問趙家賢，聲明中的「抗爭陣營」是指廣義的民主派，抑或本土抗爭派；法官李運騰一度打斷，指傳統民主派和本土抗爭派並無因「五大訴求、缺一不可」的目標起分歧，亦沒有爭拗部分人停止選舉工程的門檻，那麼兩派的真正分歧（real controversy）只在於否決預算案，趙家賢表示同意。

官：根據「墨落」 協調會議已有共識

辯：如達共識 不必施壓簽聲明

趙認為協調會議儘管建立了一些基礎，各方仍有意見拉扯，「墨落無悔」發起人旨在向別人施壓，「如果唔簽聲明書，你就唔係我哋同一個陣營嘅人」。法官陳慶偉聞言質疑，根據「墨落無悔」，初選協調會議上已取得共識，意味對發起人來說，各方沒有差異；沈士文則強調，如果各方已達成共識，「一切妥善解決」，那就不必向任何人施壓或簽署聲明。

法官陳慶偉回應稱，不同陣營可能有不同意見，最終仍達成共識；沈士文表示辯方有保留，陳官便直言不會在庭上勸說辯方，只想表達法庭的看法。李官此時補充，法庭仍可接受辯方游說，相關議題可留待書面陳辭處理。

趙稱留意不到有文件談達共識

不同光譜均「畀面戴耀廷」「信任區諾軒」

針對初選如何達成共識，趙家賢稱留意不到有文件談及如何達至共識，但不同光譜的民主派「都好畀面戴耀廷，都對區諾軒好信任」。此外，黃碧雲和林卓廷分別參選九龍西和新界東選區，沈士文問上述兩區的協調會議上，有否就否決預算案達成共識；趙稱他出席會議時尚未達成共識，而黃林二人從沒答應或承諾「無差別」否決預算案。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）