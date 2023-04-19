尾隨女童放學圖強姦 積犯囚8年 無業漢過往4宗性罪行判囚13年

被告曾昭宇，現年44歲，報稱無業，被控於2021年4月21日在沙田某大廈後樓梯企圖強姦女童X。

法官判刑時指出，被告有11次案底，包括2007年及2010年因強姦及企圖強姦罪成，分別判囚5年及8年。法庭一度押後判刑以待索取事主創傷報告遭事主拒絕，法官稱仍能憑常理理解案件對事主而言是恐怖經歷，對日後成長留下心理陰影。

威脅刀劃花臉逼就犯

求情稱不涉用武器

法官引述辯方指最大求情因素是被告及早認罪，事主不必上庭作供，惟法庭拒納案中不涉使用武器的求情說法，認為案情指被告曾威脅事主會用刀劃花她的臉。法官強調，事主如常放學後遭遇事件，法庭及社會有責任保護，最終判被告囚8年。

案情指，當日下午，女童X在大廈乘搭電梯回所住樓層時，被告與X在同層步出電梯。被告一度威脅X聽命令，否則會用刀劃花她的臉，X不敢反抗。

其後被告將X帶到後樓梯非禮，又將陽具來回碰撞X的陰道逾1分鐘，X感覺被告的陽具無勃起及沒有插入。其後被告着X穿回衣服，兩人各自離開。X回家後向繼母哭訴事件，繼母報警。

【案件編號：HCCC 158/22】