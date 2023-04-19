婚攝助理上載警員婚照兼起底 囚兩月緩刑一年

申請人為律政司長，答辯人為楊軒桓（案發時25歲）。案情指，2020年6月7日，高級督察事主於尖沙嘴擺酒結婚，婚禮接近完結時，事主家人發現兩張婚禮照片被上載討論區，帖文附「香港編年史」事主個人資料，包括名字、電話號碼及社交媒體帳戶名稱等。

帖文載有一則題為「銅鑼灣放火暴徒 網友人肉搜查竟是飛虎隊假扮的」新聞，半小時內有24個留言，其中有留言聲稱新娘會被性侵犯。事主與妻子於4天後報案；警方之後拘捕答辯人。

稱為保私隱已小心選婚禮場地

申請方指答辯人濫用職權

申請方強調，本案有多項加刑因素，事主小心選擇婚禮場地確保高度私隱，答辯人濫用職權上載兩張婚禮照片、披露婚禮場地及事主個人資料，對事主及其妻構成傷害，破壞他們人生中只得一次的婚禮，亦令事主及家人擔心人身安全。

答辯方求情時稱，律政司檢控明顯延誤，對答辯人構成壓力，他過去兩年一直努力更生，現在社福機構工作，為家庭經濟支柱；答辯方又強調，答辯人事前不知道新郎是警員，無違反誠信，犯事只因一時衝動，已感後悔，案發翌日已刪除帖文。答辯人又與警方合作承認責任，並向事主夫婦道歉，而他非區議員或網紅，希望法庭判處緩刑。

【案件編號：HCMP 674/22】

（反修例風暴）