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咬趙家賢賠償190萬 男子准上訴刑期 原判囚14年半 官：賠償難稱求情理由

【明報專訊】2019年11月太古城中心外發生揮刀傷人案，4人受傷，包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳。被告陳真3項有意圖傷人及1項普通襲擊罪成，判囚14年半，昨獲上訴庭批准上訴判刑許可。法官認為14年半刑期值得斟酌，但重申案情嚴重，判刑應逾10年。原審時陳妻曾指要「賤賣」太古城單位籌錢賠償傷者，昨庭上透露，趙家賢獲賠190萬元，陳共向4傷者賠償及付訟費逾500萬元。

官稱案情嚴重 判刑應逾10年

同案3傷者共獲賠200萬

昨日陳真一方透露陳向4名事主賠償及相關訟費逾500多萬元。據悉，陳真與事主們已於去年6月，經由民事訴訟達成和解，賠償趙家賢190萬元、賠償溫浩倫100萬元、賠償梁碧琪75萬元、賠償梁瑩瑩25萬元，以及相關訟費賠償。梁碧琪為溫浩倫妻子，梁瑩瑩為梁碧琪的堂姐。

陳妻曾稱賤賣太古城籌錢賠償

原審時，代表陳真的辯方大律師曾提及，陳真與傷者正就索償商討和解，並提及陳真妻子須「賤賣」太古城住所籌錢賠償。

上訴人為陳真（53歲），答辯人為律政司。陳真由資深大律師余承章、大律師容海恩代表。余提出，陳真已向4名事主賠償，法庭值得思考應否就賠償給予求情比重，及賠償應否得到法庭鼓勵。法官認為賠償難稱為求情理由。

余認為，當時社會氛圍下，操普通話者容易被人針對，陳真案發時被人罵「返大陸」繼而引發衝突；陳真患有反覆抑鬱症，其病况加上酗酒，因情緒而失去自控，指原審法官判刑時沒有考慮上述值得爭議的因素。

上訴方亦爭議各罪分期執行的幅度。律政司回應4罪發生的時差，指陳真先後襲擊溫氏夫婦及兩人親友梁瑩瑩，每項襲擊都是緊接發生，及後陳真留在原地逾1分鐘，趙家賢介入要求保安捉拿，繼而被襲。法官聽罷認為，未能說服法庭將整體分拆成兩宗事件看待。

律政司陳辭稱，14年半刑期可能算高，但符合原審法官可以判處的刑期範圍內，加上有事主受到嚴重傷害，如趙家賢遇襲後縫了86針，斷耳未能駁回。律政司認為，案情指因輕微爭拗而用刀傷人，法庭需要在刑期上反映絕不容許上述行為。

【案件編號：CACC 60/22】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴庭 普通襲擊 有意圖而傷人罪 趙家賢 太古城中心 反修例事件

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