27款杞子全驗出重金屬 兩含鉛近超標

消委稱風險小 倡食前浸至少15分鐘

不過，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱，市民每次食用分量有限，認為整體食用風險不大，全部樣本均檢出β-胡蘿蔔素，營養足夠，建議消費者進食枸杞子前先用水清洗，並用冷開水浸泡15至20分鐘，以除去食物表面殘餘的有害物質。

消委會檢測發現，27款乾枸杞子樣本中有21款含鉛，其中「尚品」即食寧夏杞子及「御品皇」杞子樣本分別檢出每公斤含0.284毫克和0.29毫克鉛，經轉換系數後，接近香港《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》上限。御品皇代理商回應消委會稱，根據該公司採用的轉換系數，有關產品符合香港法規要求。

七成含除害劑 1款驗出7種

另外，19款樣本檢出含有除害劑，涉及14種不同除害劑，有4款樣本同時檢出5種或以上除害劑，其中「哈特」枸杞樣本檢出7款除害劑。譚鳳儀稱，混合使用除害劑或會因「加乘效果」而產生「雞尾酒反應」，帶來健康風險，期望業界減少使用除害劑等化學方法，以降低對人類及生態環境的危害。

（消委報告）