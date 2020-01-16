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冷氣機省電量 變頻勝定頻三成 一年電費可差775

【明報專訊】踏入春夏之交，不少市民會趕在炎炎夏日來到前選購冷氣機。消委會測試市面上13款「一匹半」窗口式冷氣機，其中10款是變頻式型號、3款屬定頻式型號，以製冷季節性表現系數（CSPF）計算，測試結果顯示變頻式機款製冷能源效率較定頻式優勝，更能節省電費，最省電與最耗電機款相比，一年電費可相差775元。

消委會測試的13款淨冷型窗口式冷氣機，以用於表達冷氣機製冷能源效率的CSPF計算，數值愈高愈省電，結果顯示，10款變頻式型號的CSPF數值為4.045至4.937，3款定頻式型號數值則為3.106至3.242，消委會推算前者較後者平均節省27%電力。消委會假設每年開機製冷共180天、每天12小時，以每度電兩元計算，估算各樣本每年所需電費由1290至2045元不等，最平及最貴相差775元。

型號售價 定頻平變頻最多4400

變頻式型號能源效益雖較大，不過絕大部分型號售價較定頻式高。以消委會測試的10款變頻式樣本為例，售價介乎4790至9780元，其中3款包括基本安裝費用；至於3款定頻式型號的售價則介乎5340至6650元。變頻式及定頻式機款平均售價分別為約7743及6157元，前者較後者平均貴約1587元。

4款能源效率不符標籤 屬容許範圍

消委會亦測試各樣本能源效率是否符合能源標籤描述，有4款標示為最高的1級能源標籤，經測試計算當中兩款能源效率只相當於2級，但消委會稱相關差距仍屬「強制性能源效益標籤計劃」及國際慣常做法容許範圍。此外，8款樣本量得的製冷量較其聲稱數值低0.2%至5.7%，消委會指數值相差較大的產品與消費者對產品質素的合理期望會有落差，促廠商積極提升冷氣機品質控制及能源效率，亦已將結果通知機電署。

消委會另對冷氣機作電源線拉扯測試，發現其中一款樣本電源線穩固裝置不太理想，電源線經100牛頓（Newton）力量拉扯25次後出現移位，幅度為3.7毫米，未能符合標準2毫米要求。

（消委報告）

相關字詞﹕消委會 冷氣機

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