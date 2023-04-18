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港聞二

超市去年七成貨加價 升2.1% 2013以來新高

【明報專訊】消委會公布去年度超市價格調查，3間大型連鎖超市一籃子共260項貨品的總平均售價重拾升軌，較前年上升2.1%，高於同期綜合消費物價指數1.9%的升幅，亦是自2013年以來錄得最大升幅。在13大類共54組貨品中，有多達42組貨品的平均售價上升，其中4組升幅逾一成。

消委會採用3間大型連鎖超市AEON、百佳及惠康收錄的電子掃描數據，以計算貨品的平均售價，發現去年有近七成貨品加價，按組別計，「牛油」的總平均售價升幅最高，達15.4%；其次為「茶包」、「芝士」及「食油」，分別升11.7%、10.2%和10.1%。

牛油升15.4%最多 其次茶包芝士

按貨品13大類計算，去年有10大類貨品的總平均售價錄得升幅，其中以「糧油食品」類別的平均售價升幅最大，達5.4%，當中「食油」組別內的7款樣本平均售價均上升，升幅由5.2%至21.6%不等；「食米」組別平均售價上升1.3%，組別內有三分之二、共6款食米加價，升幅最高一款達15.4%。

「雜糧／調味」及「罐頭食品」類別升幅則分別為4.8%和4.6%。其中「罐頭食品」下的4組貨品總平均售價，去年上升1.8%至8.7%，升幅較大的3組貨品分別為「罐頭蔬菜／水果」、「罐頭魚」和「罐頭湯」，分別升8.7%、7.2%和5.9%，該3組共12款貨品平均售價全部上升，有4款升幅逾10%。

酒類減幅最大 葡萄酒跌5.1%

至於總平均售價錄得跌幅的貨品則有3大類，其中「酒類飲品」跌幅最大，達3.1%，當中「葡萄酒」跌5.1%。

（消委報告）

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