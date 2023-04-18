超市疫下加價12% 罐頭飈逾三成 貨品九成組別錄升幅 消委籲商戶負社會責任

總平均價4年3加 糧油食品錄高升幅

消委會早前透過「網上價格一覽通」蒐集超市貨品價格資料，並選取兩間或3間超市網購平台包括「AEON」、「Market Place by Jasons」和「百佳」，以其15組共80項貨品，比較2019年至今年相關貨品價格變動。

調查按每年度首季的價格對比，發現相關貨品的總平均售價於2020年、去年及今年的首季均較前一年同期為高，分別升4.7%、2.6%及4.5%，只有2021年首季輕微下跌0.2%。若與2019年首季相比，今年首季80項貨品的總平均售價則上升12%。

調查結果顯示，在15組貨品中，有7組的總平均售價在疫情期間每年持續上升；若以今年首季與2019年首季比較，則有13組貨品總平均售價上升0.7%至39%不等，高升幅主要見於糧油食品組別，最高4組貨品均為罐頭食品，其中「罐頭蔬菜／水果」上升39%，其次為「罐頭湯」、「罐頭魚」和「罐頭肉」，分別升35%、32.6%及32.2%；緊隨其後依次為「急凍點心／餐類」、「即食麵」、「食油」和「牛油」。

稱罐頭加幅「奇怪」 消委料因抗疫囤糧

被問到為何罐頭食品相比其他貨品的平均價格於疫情前後有較大升幅，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱，以往罐頭食品價格加幅不太明顯，形容出現此情况「非常奇怪」，她估計與疫情期間不少家庭因居家抗疫，以及實施限聚令等措施有關係，市民選擇大量儲糧，「罐頭食品一定是大家儲糧的首選」，故導致其需求增加而影響產品於疫情間的價格。

消委：社會復常 食品價格或跌

譚鳳儀說，疫情影響物流、原材料和勞工成本上升，加上俄烏戰爭和美元價格波動等國際因素，令個別貨品包括食油出口受影響，導致物價上漲及浮動，但本港現時貨物主要來自泰國、印度、內地等，物價已相對穩定，加上隨着社會復常，以往市民囤積貨品情况不再，食品價格或會降低，但亦難預測整體物價變動。

明報記者

（消委報告）