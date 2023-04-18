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粉嶺稻香冧石屎塌假天花 茶客走避

【明報專訊】稻香酒樓粉嶺分店昨日早茶時段，一塊約2米乘7米的假天花塌下，無人受傷。屋宇署視察後發現酒樓天花樓板有石屎剝落，導致假天花塌下，將向業主發勘測令。

昨早9時許，警方接報粉嶺碧湖花園商場地下稻香酒樓有假天花倒塌。現場所見，一塊約2米乘7米的假天花壓着枱櫈，地下還有一些石屎塊。據悉事發後食客紛紛走避，警方及消防到場調查，職員以圍板封鎖酒樓門口，貼上告示暫停營業。

屋署：將發勘測令

屋宇署表示，事發後隨即派員視察，發現酒樓天花樓板有石屎剝落導致假天花塌下，整體樓宇結構沒有明顯危險，將根據《建築物條例》向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測該石屎樓板，並提交勘測報告及修葺方案。署方表示已即時要求業主代表和物業管理公司採取補救行動。

稻香集團表示，所有裝修工程必定經過專業工程人員設計及驗收完工，為確保公眾安全，酒樓暫停營業，待檢查結果確定後才恢復運作，並積極配合政府部門調查。碧湖商場表示於接獲租戶通知後已即時圍封相關範圍。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，天花石屎剝落或源於滲水，導致鋼筋生鏽，石屎發脹，最終石屎「逼爆」導致鬆脫剝落，而假天花其實只是「遮醜板」，沒有承重功能，若剝落的石屎太重，絕對會導致假天花倒塌。

相關字詞﹕假天花

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