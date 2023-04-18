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還押半年撤謀殺控罪 巴裔漢向警索償

【明報專訊】4名巴基斯坦裔地盤保安員涉嫌2016年在天水圍一後巷毆斃六旬中國籍同事，被控謀殺罪，其中一人在還押173天後獲撤控。他稱警方明知證據不足仍提告，要求對方「懲罰性賠償」，區院昨開庭處理。原告供稱，當時能證明其有不在場證據的目擊證人最終無出庭作供，而警方亦無檢取相關閉路電視片段，他懷疑警方拘捕他是想向他施壓，迫使他透露更多案情。

原告為Khan Asaf Nawaz（圖），昨有律師代表，並選擇出庭作供；被告為警務處長。警方代表律師盤問下，原告稱除涉案保安員一職外，另有一份夜班工作，案發當晚他在當值，這點可由同事作證，但對方最終因害怕警方而沒出庭作供。另外，警方亦未曾檢取他工作場所的閉路電視片段。

質疑未檢不在場證明片段 施壓套話

警方稱，原告獲撤控後仍可找到新工作，可見生計無受影響。原告回應稱，填寫申請表格時往往需提供刑事定罪紀錄，事發後其名字於媒體曝光，與太太同面對「重大家庭問題」。

翻查資料，原告2016年某日上班遲到遭同事舉報，其兩名孖生胞弟為報復，同年情人節晚上不斷腳踢及掌摑舉報者令其受傷致死。原告的孖生胞弟及一名「睇水」同鄉承認一項誤殺囚5至10年。原告2018年入稟區院，稱因還押蒙受巨大損失。

【案件編號：DCCJ 5282/18】

相關字詞﹕警務處長 區域法院 索償訴訟 拘押 謀殺案

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