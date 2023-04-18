官斥「人當畜牲」 童樂居認罪職員囚逾一年

強行餵食掌摑撼牆 求情稱經驗不足

被告郭愛萍（33歲）被控2021年11月20日至12月19日期間，在童樂居故意襲擊及虐待6名小於3歲的幼童，行為包括強行餵食、腳夾幼童掌摑、膠蓋拍打及推幼童撞向石屎牆等。

裁判官引述辯方求情稱，案發時童樂居正值人手緊張，被告因經驗不足才犯案，對於自己不守工作規則感慚愧。被告事後轉行做文員。

裁判官判刑稱，涉案幼童有別於一般幼童有父母依仗訴苦，被告對他們而言是重要角色。法庭對於機構的人手問題不予置評，而被告理應專業地不受任何事影響，但她放棄操守，以暴力懲罰幼童，部分情節更針對幼童頭部施襲，如令他們頭部撞倒石屎牆或地墊。

官指有幼童模仿 扭曲價值觀

裁判官續稱，被告強行張開一名男童口部、推其頭以餵食，不顧其有咬傷舌頭及鯁噎風險外，行為具侮辱，將人視為牲畜看待；在其他幼童面前施行虐待，致另一幼童模仿下用手指篤受害幼童的臉部，反映被告行為扭曲幼童價值觀，認為暴力只是玩耍，此非社署期望的教化目標。考慮被告認罪及總刑期原則下，就6罪共判囚8個月18周，換算為1年半個月刑期。

童樂居虐兒事件共涉34名女職員，當中24名被告轉介至區域法院處理後，法官認為其中6人較適合於裁判法院審理，包括郭愛萍在內6名被告重返九龍城裁判法院提訊。原本留在裁判法院審理的10名被告中，有6人已認罪，判囚4周至4個月19周不等，郭愛萍為至今認罪被告中刑期最重。另有4人不認罪受審，均裁定罪成，判囚4個半月至15個月不等。

【案件編號：KCCC 88/22】