廣華新大樓月底啟用 5．31搬急症室

最多可供150隔離病牀 急症室面積增2.6倍

第一期新大樓樓高17層及兩層地庫，總樓面面積約14.5萬平方米，急症室面積將增加2.6倍至6400平方米，並增設40張急症病牀及流感徵狀隔離區域。新冠疫情再度掀起社會對公立醫院隔離病牀的關注，廣華醫院原設56張隔離病牀，新大樓將增至逾60張，需要時可額外轉換逾90張其他病牀，最多提供150張隔離病牀。另外，新大樓增設4間手術室，二期大樓則會額外增設6間。

新大樓其中5層設有不同專科的日間治療中心，包括骨科、內科、外科及婦產科等。廣華醫院骨科部門主管黃淦剛稱，舊醫院的骨科日間治療中心僅200平方米只設一張病牀，「同一張牀做晒術前評估、洗傷口、超聲波等」；新中心增至700平方米，並增設有10張病牀的日間病房，另設物理治療、洗傷口等房間。

首間公院全院5G 可應用遙距手術

新大樓將鋪設5G網絡，成為醫管局轄下首間全院提供5G網絡的醫院，除方便市民，更可應用於遙距醫療及遙距手術、支援中央指揮中心及電子化系統。

本月先遷日間服務門診 臨牀6月中搬畢

廣華醫院本月底將率先遷移日間服務、部分門診及實驗室等，下月中起轉移其他臨牀服務，目標6月中完成，新急症室則於下月31日上午7時半啟用。鄧錦成稱，該院目標每個專科均於一兩日內完成遷移，其間將短暫增加醫護人手兼顧新舊大樓病房，盡量減低對病人影響。

至於搬遷急症室，鄧稱新急症室將於當日上午7時半起開始收症，舊急症室將運作至完成處理在該處等候的病人才關閉。他相信新急症室有助減低病人輪候時間，以往部分等上病房的非緊急病人可入住急症病房，紓緩內科病房壓力，如血糖突飈的糖尿病患者可逗留至血糖轉穩。

廣華醫院目前正籌備第二期重建工程向立法會申請撥款，預計今年下半年展開拆卸及下層結構工程，完成兩期重建後樓面面積將增至27.2萬平方米，較原本11.4萬平方米增逾一倍。