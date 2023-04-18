稱工友憂大受關注 勞聯撤遊行 前工盟成員遊行申請未收警回覆 「大眾心中有數」

警方回覆查詢稱，早前接獲一個團體通知，擬於4月29日在九龍及港島區舉行公眾活動，警方已接獲該團體通知，有關公眾活動將會取消。至於在5月1日於港島區舉行公眾活動的申請，警方正處理有關通知。

警：正處理五一活動通知

勞聯原擬4月29日在太子的會址附近遊行至旺角，部分人其後轉到金鐘政府總部遞交請願信，預計申請人數約200，較以往近千人已大減。

勞聯將改開記招 再辦遊行否看工友

林振昇表示，近期社會對遊行集會的關注較大，工友有擔憂，「不想被人睇到」，特別是僱主。他又說，遊行本身想表達勞工權益的訴求，但有工友擔心遊行本身或成焦點，蓋過他們的訴求，加上警方遲遲未回覆有關申請，在參與人數不多之下，他認為「申不申請已不是重點」。至於日後會否再辦遊行，林稱需視乎工友反應再決定。問到決定與夏寶龍日前提到遊行非表達利益訴求唯一方式的言論是否有關，林振昇說，工友有擔心活動被騎劫而被調查的可能。

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪申請五一遊行，預計約500人參與。被問到獲批申請的信心，杜振豪相信社會大眾都心中有數，但最後會交給警方決定，亦希望可與警方商討雙方接受的方案。早前他稱不會接受要求參與遊行者掛頸牌作辨別條件，他昨日重申立場，認為要辨別遊行人士有很多方法，相信一定有「無咁羞辱」的方式。

杜振豪表示，若申請最終獲批，亦難估計參與人數，強調遊行為公眾參與活動，而不是動員工友或友好參加，工友或支持工友的市民有多大意欲參與遊行，需視乎警方態度，若參與遊行被看待為「滋事分子」，他相信市民會卻步。

黃國：潑水節有人搞事 現無信心辦大遊行

工聯會立法會議員黃國認為，舉辦遊行最重要視乎社會環境適宜與否，近日有人在潑水節藉機搞事，向警員射水，若未能確保遊行安全有序則傾向不舉辦，認為目前未有信心可安全有序舉辦大規模遊行。