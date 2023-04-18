港聞

港聞一

東區醫院急症室等12小時 發燒長期病婦殘廁倒斃

【明報專訊】東區醫院急症室一名有長期病58歲女病人前晚因發燒和咳嗽到急症室求診，等候12小時後至昨早才有醫生診斷，等候進一步檢查期間，病人在無障礙廁所內失去知覺，4小時後始被發現，經搶救後不治。

叫名至發現 相距4小時

東區醫院發言人昨深夜近凌晨零時公布，該名女病人前晚約11時到急症室求診，至昨早11時15分醫生診斷後安排病人等候進一步檢查，病人當時情况穩定。至下午約12時半，醫護人員準備為該病人進一步檢查，職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫，均未能找到病人，下午約1時45分再透過廣播系統呼叫，病人繼續未有回應。

至昨午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所發現病人失去知覺，隨即為其心肺復蘇，病人最終於下午5時06分不治。院方昨與病人家屬會面交代，向家屬致以深切慰問，並已透過早期事故通報系統向醫管局總部通報，個案將轉交死因裁判官跟進。

醫管局早前接受個別傳媒訪問稱，近日有約6000人次到公立醫院急症室求診，周末求診人數特別多，數間醫院急症室病人輪候時間長逾8小時，情况不理想，其中非緊急或半緊急病人輪候時間相對較長。

醫局稱流感求診增 有病人等8小時

有關訪問昨午在個別傳媒刊出。東區醫院急症科署理部門主管蕭粵中在訪問稱，不少人過去兩周到公立醫院急症室求診，長假期後求診人數仍高企，部分醫院內科病牀使用率已逾100%甚至110%，少數病人要等逾8小時才獲安排上病房。他稱，過去一周因流感到急症室求醫病人增約15%，部分人病徵較輕微，呼籲他們到普通科門診或向私家醫生求醫；但個別較嚴重病人，例如有呼吸困難或肺炎，仍應到急症室求診。

上 / 下一篇新聞

灣區首批83醫護抵港 周內臨牀 分派7聯網 醫生熟習後手術室「執刀」
灣區首批83醫護抵港 周內臨牀 分派7聯網 醫生熟習後手術室「執刀」
醫管局英國發百聘書 逾20人簽約
醫管局英國發百聘書 逾20人簽約
資助灣區港人覆診研恆常化 推先導計劃
資助灣區港人覆診研恆常化 推先導計劃
超市疫下加價12% 罐頭飈逾三成 貨品九成組別錄升幅 消委籲商戶負社會責任
超市疫下加價12% 罐頭飈逾三成 貨品九成組別錄升幅 消委籲商戶負社會責任
超市去年七成貨加價 升2.1% 2013以來新高
超市去年七成貨加價 升2.1% 2013以來新高
冷氣機省電量 變頻勝定頻三成 一年電費可差775
冷氣機省電量 變頻勝定頻三成 一年電費可差775
27款杞子全驗出重金屬 兩含鉛近超標
27款杞子全驗出重金屬 兩含鉛近超標
少年手遊課金9萬 消委籲家長設監控
少年手遊課金9萬 消委籲家長設監控
夏寶龍會商界 地建會未獲邀 劉兆佳：行程關注產業轉型融入灣區 不代表忽視地產商
夏寶龍會商界 地建會未獲邀 劉兆佳：行程關注產業轉型融入灣區 不代表忽視地產商
為港科技發展鼓舞 盼未來貢獻國家更多
為港科技發展鼓舞 盼未來貢獻國家更多
起底開槍警 黃之鋒認藐視囚3月 同類案判刑最重
起底開槍警 黃之鋒認藐視囚3月 同類案判刑最重
文員認理大外暴動囚52月 官：百人逃離「如受訓軍隊」
文員認理大外暴動囚52月 官：百人逃離「如受訓軍隊」
8人認金鐘暴動囚28至34月 官：出師無名與人無尤
8人認金鐘暴動囚28至34月 官：出師無名與人無尤
稱工友憂大受關注 勞聯撤遊行 前工盟成員遊行申請未收警回覆 「大眾心中有數」
稱工友憂大受關注 勞聯撤遊行 前工盟成員遊行申請未收警回覆 「大眾心中有數」
廣華新大樓月底啟用 5．31搬急症室
廣華新大樓月底啟用 5．31搬急症室
官斥「人當畜牲」 童樂居認罪職員囚逾一年
官斥「人當畜牲」 童樂居認罪職員囚逾一年
還押半年撤謀殺控罪 巴裔漢向警索償
還押半年撤謀殺控罪 巴裔漢向警索償
趙家賢引述戴耀廷：黃之鋒朱凱廸叫人簽綱領
趙家賢引述戴耀廷：黃之鋒朱凱廸叫人簽綱領
趙改口供 指林卓廷代表無表明反對攬炒
趙改口供 指林卓廷代表無表明反對攬炒
胸口痛未留醫 兩周後死亡 裝修工裁死於自然
胸口痛未留醫 兩周後死亡 裝修工裁死於自然
寳翠園棚架傾側 兩工人安全帶保命
寳翠園棚架傾側 兩工人安全帶保命
粉嶺稻香冧石屎塌假天花 茶客走避
粉嶺稻香冧石屎塌假天花 茶客走避
劏房租管逾年 千宗涉違例3宗定罪
劏房租管逾年 千宗涉違例3宗定罪
大灣區GBA新聞：區域協調發展 粵探索雙向飛地模式 粵東西北與珠三角互設合作園區
大灣區GBA新聞：區域協調發展 粵探索雙向飛地模式 粵東西北與珠三角互設合作園區
大灣區GBA新聞：飛地試驗田 深汕合作區去年產值90億
大灣區GBA新聞：飛地試驗田 深汕合作區去年產值90億
灣區手記：影視旅遊或曇花一現？ ／文：尚東美
灣區手記：影視旅遊或曇花一現？ ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】人員考慮影相效果 議廳「立」字失蹤
【Emily】人員考慮影相效果 議廳「立」字失蹤
【Emily】恭喜得獎者 楊潤雄金像獎不忘集郵
【Emily】恭喜得獎者 楊潤雄金像獎不忘集郵
【Emily】赤柱過渡屋仍有小量2至4人單位出租
【Emily】赤柱過渡屋仍有小量2至4人單位出租
【Emily】房協75周年活動 黃偉綸sell人工島北都
【Emily】房協75周年活動 黃偉綸sell人工島北都
【Emily】故宮第100萬名訪客獲贈展覽圖錄
【Emily】故宮第100萬名訪客獲贈展覽圖錄
【Emily】吳靄儀開Patreon
【Emily】吳靄儀開Patreon