東區醫院急症室等12小時 發燒長期病婦殘廁倒斃

叫名至發現 相距4小時

東區醫院發言人昨深夜近凌晨零時公布，該名女病人前晚約11時到急症室求診，至昨早11時15分醫生診斷後安排病人等候進一步檢查，病人當時情况穩定。至下午約12時半，醫護人員準備為該病人進一步檢查，職員先後於等候區及透過廣播系統呼叫，均未能找到病人，下午約1時45分再透過廣播系統呼叫，病人繼續未有回應。

至昨午4時半，醫護人員在急症室等候區無障礙廁所發現病人失去知覺，隨即為其心肺復蘇，病人最終於下午5時06分不治。院方昨與病人家屬會面交代，向家屬致以深切慰問，並已透過早期事故通報系統向醫管局總部通報，個案將轉交死因裁判官跟進。

醫管局早前接受個別傳媒訪問稱，近日有約6000人次到公立醫院急症室求診，周末求診人數特別多，數間醫院急症室病人輪候時間長逾8小時，情况不理想，其中非緊急或半緊急病人輪候時間相對較長。

醫局稱流感求診增 有病人等8小時

有關訪問昨午在個別傳媒刊出。東區醫院急症科署理部門主管蕭粵中在訪問稱，不少人過去兩周到公立醫院急症室求診，長假期後求診人數仍高企，部分醫院內科病牀使用率已逾100%甚至110%，少數病人要等逾8小時才獲安排上病房。他稱，過去一周因流感到急症室求醫病人增約15%，部分人病徵較輕微，呼籲他們到普通科門診或向私家醫生求醫；但個別較嚴重病人，例如有呼吸困難或肺炎，仍應到急症室求診。