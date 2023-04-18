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資助灣區港人覆診研恆常化 推先導計劃

【明報專訊】政府2020年起因應新冠疫情推出「特別支援計劃」，讓居於大灣區但因疫情無法返港覆診的醫管局病人，可於港大深圳醫院接受資助診症服務。醫衛局昨公布，因反應正面，擬於下月9日計劃屆滿後翌日起推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」繼續有關安排，每名病人可獲發2000元人民幣資助，至明年3月31日。據了解，政府有意將計劃恆常化，先導計劃旨於探討未來執行細節。

付100可港大深圳醫院診症

每病人資助2000

特別支援計劃2020年11月推出，對象為居於大灣區、已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的慢性病患者，病人每次於港大深圳醫院門診診症須自付人民幣100元，餘下費用由計劃資助，累計資助上限2000元。疫下當局四度延續計劃，下月9日屆滿；政府提交立法會的文件顯示，計劃至今年2月底已為近1.32萬名病人安排逾6.56萬次診症預約，當中逾5.45萬人次已就診，涉及總開支約3150萬港元。

了解直接採購服務可行否

研擴至其他灣區醫院

文件稱，醫管局2021年5月中期檢討，結果顯示參加病人普遍滿意，支持繼續推行，政府已定下長遠目標支援居於內地特別是大灣區的港人醫療需求，故建議推出先導計劃，沿用現有計劃的服務範圍、框架和安排，每名合資格病人帳戶會獲存入人民幣2000元，使用期至明年3月31日。醫衛局發言人稱，先導計劃有助當局了解以直接採購服務方式為港人於大灣區提供醫療服務的可行性，將研究把服務擴至其他大灣區醫院，屆時會考慮服務提供者臨牀質素及與香港的聯繫。

立法會醫衛界議員林哲玄認為，數以十萬計港人在內地生活，政府有必要考慮提供恆常醫療服務，但須處理病歷和數據「過河」及兩地藥物互通等問題。他稱，政府亦須考慮有多大照顧責任，如定居多久後相關責任由內地肩負。醫衛局明天會諮詢立法會衛生事務委員會，其後會向財委會申請撥款。

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