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灣區首批83醫護抵港 周內臨牀 分派7聯網 醫生熟習後手術室「執刀」

【明報專訊】醫管局去年推出「大灣區醫療人才交流計劃」，繼早前兩名中醫師及上周7名醫生已來港，昨再多70名護士及3名醫生抵港，連同今日抵港的第三名中醫師，計劃首批共83名來自廣東省的醫護來港。據悉，該批醫護本周內將正式參與臨牀工作，醫生待熟習後也會進入手術室「執刀」。醫管局主席范鴻齡透露，第二批約100名護士將於今年底抵港。有立法會議員稱，兩地醫院運作大同小異，相信大灣區醫生可很快上手，護士則較多「貼身」工作，料需時習慣與病人溝通。

范鴻齡稱醫護中英皆諳

粵衛健委：各醫院「骨幹」

范鴻齡昨於高鐵西九龍站迎接，他其後向傳媒稱，70名大灣區護士將分派全港7個聯網不同醫院工作，每個聯網10名，而醫生則暫定安排至九龍中、九龍西及新界西聯網，不排除未來會調動。他稱今次來港醫護由廣東省衛健委挑選，以護士為例，他們將來港接受培訓，包括臨牀和理論課堂，其間可與本港醫護分享經驗。

至於言語問題，范鴻齡稱今批醫護「中文可以，英文亦可以」，相信他們熟習新環境後不會有太大問題。廣東省衛健委代表楊波補充，今批醫生將來港一年，護士則為10.5個月，形容他們是廣東省各醫院的「骨幹」，相信語言和技術也可勝任在港工作。

據了解，今批醫護將花一兩天熟習本港醫院運作模式、電腦系統等，本周內將正式參與臨牀工作，大部分將入住醫管局護士宿舍。其中來港的內地醫生屬於主任或副主任職級，薪酬及工作職權將等同顧問或副顧問醫生，初期料以「行孖咇」模式，由一名本港醫生帶同一名大灣區醫生熟習工作，待摸熟環境後可入手術室，工作無異一般醫生。

第二批百護士年底來港

范鴻齡透露，第二批約100名護士今年底抵港，目標兩年內共300名護士來港。據悉，來港護士均毋須在港註冊，薪酬看齊註冊護士職級；醫生方面，醫委會暫僅審批已抵港10名醫生有限度註冊，未接獲下批名單。

林哲玄料醫護往來漸多 保質素即可

立法會醫衛界議員、醫管局大灣區諮詢委員會委員林哲玄稱，大灣區醫生需時熟習本港分科、醫護分工、部門溝通、翻查病歷的電腦系統、放射診斷程序、手術室「規矩」等，均非高難度問題，相信很快熟習；護士則較多與病人直接溝通，且派藥、洗傷口、問病歷等程序較多，需花更多時間了解。林哲玄相信日後本港與大灣區醫護人員往來將愈來愈普遍，只要確保醫療質素便可，期望將來安排內地醫科生來港實習，更快熟習本港醫療系統。

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