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2023年4月18日星期二
港聞二
灣區首批83醫護抵港 周內臨牀 分派7聯網 醫生熟習後手術室「執刀」
醫管局英國發百聘書 逾20人簽約
資助灣區港人覆診研恆常化 推先導計劃
東區醫院急症室等12小時 發燒長期病婦殘廁倒斃
超市疫下加價12% 罐頭飈逾三成 貨品九成組別錄升幅 消委籲商戶負社會責任
超市去年七成貨加價 升2.1% 2013以來新高
冷氣機省電量 變頻勝定頻三成 一年電費可差775
27款杞子全驗出重金屬 兩含鉛近超標
少年手遊課金9萬 消委籲家長設監控
夏寶龍會商界 地建會未獲邀 劉兆佳：行程關注產業轉型融入灣區 不代表忽視地產商
為港科技發展鼓舞 盼未來貢獻國家更多
起底開槍警 黃之鋒認藐視囚3月 同類案判刑最重
文員認理大外暴動囚52月 官：百人逃離「如受訓軍隊」
8人認金鐘暴動囚28至34月 官：出師無名與人無尤
稱工友憂大受關注 勞聯撤遊行 前工盟成員遊行申請未收警回覆 「大眾心中有數」
廣華新大樓月底啟用 5．31搬急症室
官斥「人當畜牲」 童樂居認罪職員囚逾一年
還押半年撤謀殺控罪 巴裔漢向警索償
趙家賢引述戴耀廷：黃之鋒朱凱廸叫人簽綱領
趙改口供 指林卓廷代表無表明反對攬炒
胸口痛未留醫 兩周後死亡 裝修工裁死於自然
寳翠園棚架傾側 兩工人安全帶保命
粉嶺稻香冧石屎塌假天花 茶客走避
劏房租管逾年 千宗涉違例3宗定罪
大灣區GBA新聞：區域協調發展 粵探索雙向飛地模式 粵東西北與珠三角互設合作園區
大灣區GBA新聞：飛地試驗田 深汕合作區去年產值90億
灣區手記：影視旅遊或曇花一現？ ／文：尚東美
尊子漫畫
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【Emily】恭喜得獎者 楊潤雄金像獎不忘集郵
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【Emily】房協75周年活動 黃偉綸sell人工島北都
【Emily】故宮第100萬名訪客獲贈展覽圖錄
【Emily】吳靄儀開Patreon
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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