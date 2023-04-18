8人認金鐘暴動囚28至34月 官：出師無名與人無尤

稱警無受傷因裝備足

「非示威者有保留」

練官判刑時指出，本案示威者穿黑色衣物為主，撬磚、用巨型橡筋向警方投擲汽油彈和設路障，互相合作，並非即興或完全無計劃。練官估計整場示威參與人數逾千，雖無證據顯示各被告曾與警方有直接肢體衝突，惟他們不斷呼叫侮辱口號和使用具殺傷力的武器，警方無受傷只因裝備充足，並非示威者行使暴力時有所保留。

練官續指，涉案地點大廈和政府建築物林立，對峙期間交通停頓，不難想像對市民造成不便、不適和不安，事後亦須大量公帑清理修復路面，破壞本港引以為傲的和平聲譽。練官稱，本案被告均十分年輕，一直循規蹈矩，有正當職業和理想，最終因一些人推波助瀾而把持不住，但同時寄望他們日後改弦易轍，不會因案帶來太大的人生限制。

練官以監禁48個月為何狄恆（現年23歲，下同）、霍文聰（24歲）、黃梓傑（22歲）、岑璟禎（22歲）及賴駒馳（22歲）的量刑起點，各人獲三分之一認罪減刑，判囚32個月。黃梓傑因本案無法成為教師，其父患末期癌症，黃再減刑至28個月。羅康傑（23歲）、陳和睿（23歲）及陳恩富（30歲）刑責較高，以50至51個月為量刑起點，羅囚33個月，其餘二人入獄34個月。

【案件編號：DCCC 114/21】

（反修例風暴）