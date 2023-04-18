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起底開槍警 黃之鋒認藐視囚3月 同類案判刑最重

【明報專訊】前香港眾志秘書長黃之鋒及一名外賣員在facebook轉發2019年11月西灣河開槍警及其家人資料，違反起底禁制令及匿名令，被控藐視法庭。黃之鋒早前承認法律責任，昨在高院判刑。法官高浩文判處黃之鋒監禁3個月，擇日頒布判辭。黃聞判後平靜及向法官點頭。外賣員亦承認責任，判囚21天，緩刑1年。翻查資料，黃為同類案件判刑最重的答辯人。

高等法院於2019年10月25日頒發臨時禁制令，禁制非法及故意「起底」警員及家屬個人資料。西灣河開槍案2020年6月在裁判法院提堂，裁判官批准匿名令，禁止披露開槍警及其家人資料。

首案答辯人為黃之鋒（26歲），律政司案情指警方於2020年8月16日在黃的facebook專頁發現轉載一則連登帖文，內文公開開槍警及家人照片，寫有「我哋老豆係殺人犯」，另附有「香港編年史」連結，連結載有他們的個人資料。黃之鋒帖文有4000多人回應，傳媒報道黃涉違禁制令後，帖文翌日刪除。

律政司一方指，黃身為知名人士，社交平台追隨者眾，涉案帖文可廣泛傳播，部分留言涉性騷擾、種族歧視意味，認為法庭應判阻嚇刑罰。黃之鋒代表律師求情稱，黃自知事件對警員兩名女兒生活造成影響，對警員及其家人表示歉意。

另案外賣員囚21日 緩刑1年

另一案答辯人曾子成承認責任。案情指他於2020年6月在facebook發布3則開槍警起底帖文，被判監禁21天緩刑1年，另付8000元訟費。

翻查資料，黃之鋒是同類案件判刑最重答辯人。首名因起底被判囚者為佛具店商人陳健聰，陳在facebook連續轉載4貼文，包括西灣河開槍警及家人相片、個人資料；陳認藐視法庭，判囚21天，另付兩萬元訟費。

【案件編號：HCMP 585-6/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕藐視法庭罪 警方 禁制令 黃之鋒 起底 西灣河開槍 反修例事件

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