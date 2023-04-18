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夏寶龍會商界 地建會未獲邀 劉兆佳：行程關注產業轉型融入灣區 不代表忽視地產商

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍繼續在港考察，昨早在政府總部會見商界代表，有與會者引述夏寶龍關注本港營商環境，冀香港發揮固有獨特優勢及「超級聯繫人」角色。地產建設商會今次未獲邀出席，地建會執委會主席梁志堅表示，同類會面不一定邀請所有商會。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，夏寶龍此行重點關注香港經濟和產業轉型、融入國家及大灣區發展，因此主要邀請在這些範疇具重要角色的工商組織代表。夏寶龍在港行程今日完成。

地建會梁志堅：以不同身分見夏

夏寶龍昨早會見多名香港和外國商會代表，獲邀商會包括廠商會、香港總商會、工業總會、中華總商會、德國和印尼在港商會等，會面歷時約1小時。不過，地產建設商會未有獲邀，對於不獲邀的原因，地建會執委會主席梁志堅說同類會面「不一定叫齊」所有商會，各地建會成員均以不同身分獲邀與夏寶龍見面。

德國商會：觀點與夏略有分歧

稱會面後對港前景有信心

劉兆佳分析，夏寶龍此行欲傳達中央信息，包括關注香港經濟和產業轉型、融入國家及大灣區發展等，因此主要邀請在這些範疇具重要角色的工商組織代表。他強調不代表中央忽視地產商，只是今次行程重點有限，「不能有太多重點，否則等於無重點」。

與會的香港德國商會會長Johannes Hack表示，他在會上反映一國兩制下「兩制」亦重要，並指出近年香港的社會經濟情况有改變，德國社會對香港的觀感也轉差，認為要加強對外推廣香港。對於夏寶龍的回應，Johannes Hack僅稱雙方略有分歧。對於夏寶龍指中國將繼續改革開放及維持一國兩制，他說會面後對本港前景有信心。

史立德：夏關注中小企

黃家和：一國兩制超50年不變

廠商會會長史立德表示，夏寶龍關注本港營商環境，特別是中小企的情况，亦主動問及本港通關後的經營環境。史立德向夏寶龍反映，冀中央改善港商在內地的營商環境，包括標準及法規等各方面「拆牆鬆綁」。廠商會副會長黃家和會後引述夏寶龍表示，一國兩制可以超越「50年不變」，《港區國安法》對本港繁榮穩定起重要作用。

見港交所高層 問綠色金融

夏寶龍亦會見港交所高層和多名畢業培訓生。港交所主席查史美倫對本報表示，夏寶龍肯定港交所鞏固香港國際金融中心地位的角色，特別問到碳中和及綠色金融在港發展，認為兩者大有可為。查史美倫指出，碳排放交易及綠色金融在香港發展時間較短，交易量不是很大，但同意是未來發展重點。

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