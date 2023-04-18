寳翠園棚架傾側 兩工人安全帶保命

外牆棚架修窗 狗臂架鬆脫

工人墮兩層 一吐血一腰傷

昨早11時許，兩名窗戶維修工人在寶翠園8座一中層單位外牆棚架工作期間，棚架突然傾側，兩工人連隨墮下，幸均有佩戴安全帶，兩人墮下約兩層樓，其後自行爬回室內，通知保安員代為報警。28歲吳姓工人下墮期間撞傷右邊肋骨，一度吐血；42歲黃姓工人撞傷腰部。兩人送往瑪麗醫院救治，警方接報到場，列作工業意外調查，勞工處表示已派員到場調查。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，吊棚主要靠狗臂架支撐，通常在大廈外牆要設置2至3個才能提供足夠承托。大廈外牆石屎老化、大廈外牆設計問題會導致沒有足夠空間打足夠數量的拉爆螺絲，或螺絲打得太窄或不夠深等，均會令狗臂架鬆脫。

翻查資料，寶翠園及其樓下的商場西寳城大半個月至少發生3宗懷疑高空墜物。3月29日，一名17歲女學生在西寳城門外被直徑10厘米的鐵圈砸中額頭，流血及頭暈送院。4月2日，寶翠園會所泳池門外亦懷疑有天花石屎墜地，無人受傷。4月15日，一輛停泊在屋苑3座對開的的士被一條6至7吋長鐵枝擊中，擋風玻璃碎裂。