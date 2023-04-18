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胸口痛未留醫 兩周後死亡 裝修工裁死於自然

【明報專訊】裝修工2019年因胸口痛前往聖德肋撒醫院（法國醫院）求診，及後沒有留院。當晚事主回家後抽搐及失去知覺，送往伊利沙伯醫院搶救，逾兩周後死亡。死因裁判官昨日引導陪審團考慮事主死於自然，或者死因存疑。陪審團退庭商議逾一小時後，裁定事主死於自然。事主妻子聞訊痛哭，高呼「老公啊！」

事主呂培常（終年52歲），其家屬及時任法國醫院醫生朱琦昌並列與案有利害關係者，朱聘請代表律師出席研訊。

5人陪審團退庭商議後，一致裁定事主死於自然，並無建議。裁判官何俊堯感激事主家屬一直參與研訊，寄語他們透過研訊披露的證供，可以找到想要的答案，「希望你哋唔好太難過，早日釋懷」。

醫生指同意事主入院

官：與事主妻子供辭不符

何官昨總結證供表示，朱琦昌供稱於2019年12月17日，曾替求診的事主量度心電圖，但因事忙沒有寫入病人紀錄。此外，朱供稱事主一開始同意於法國醫院留醫，後來知悉單人病房每日收費3900元就拒絕入院，朱的助理提醒事主可以召救護車。何官表示，朱的病人紀錄沒有相關內容，有關說法亦與事主妻子楊婉綠的供辭不符。

死者急性心肌梗塞

專家證人疑私院不察

何官引述專家證人、律敦治醫院副顧問醫生羅溢章表示，事主死因是急性心肌梗塞致心臟停頓，導致多重器官衰竭。羅提供方案，稱如果事主被懷疑有急性心肌梗塞，可以留在私立醫院接受進一步檢查以確認病况，或即時召救護車轉介公立醫院。羅又認為，從朱向事主發出的入院信及專科轉介信可見，朱可能只懷疑事主的心血管出事，而沒有證據指明朱懷疑事主有急性心肌梗塞。

何官引導陪審團考慮事主死於自然，或者死因存疑。如果陪審團認為事主死於足以致命的病况，即使從醫學界角度而言，過程中存在醫療不當、延誤治療，及拒醫等情况，仍屬於死於自然。

何官強調，死因庭不是「搵出錯處、搵人疏忽」的地方，並非旨在探討醫生的責任問題；陪審團應先考慮事主是否死於自然，假設無法裁定死於自然，可以作出存疑裁決。

綜合庭上證供指，事主於2019年12月17日凌晨因胸口痛前往法國醫院求診，當晚回家後抽搐，送往伊利沙伯醫院期間失去知覺，延至2020年1月3日不治。

【案件編號：CCDI 474/20】

（死因研訊）

相關字詞﹕門診 心肌梗塞 聖德肋撒醫院 死因研訊

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