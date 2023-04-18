趙改口供 指林卓廷代表無表明反對攬炒

林卓廷庭上驚訝「吓？」

辯方盤問重點在於新界東協調會議情况。趙家賢曾稱從助手得知，林沒有現身第二次協調會議，由時任區議員李永成代表民主黨出席。趙之後澄清，助手抄寫的筆記未有列明李永成代表林卓廷，趙僅看見李永成的名字，想到對方是民主黨中委會成員。辯方此時指，李永成約於2018年尾退黨，趙在庭上稱「完全無印象」，可能「搞錯咗」，但稱該黨有派員出席。

「起醫院學校又反對啊？」

趙認為屬「提出疑問」

趙家賢於2021年7月與警方錄影會面，指林卓廷的代表曾表明反對「攬炒」，即「無差別」否決預算案。趙在庭上主動提出修訂字眼，指林的代表就「無差別」否決表達顧慮。趙解釋，該代表提出一旦要「無差別」否決預算案，「民主黨關注起醫院、學校個啲，咁又反對啊？」其說法是提出疑問。

趙家賢提到，時任公共專業聯盟主席司馬文就否決預算案有清晰取態，表明不認同「為否決而否決」，趙本人亦是公專聯成員；公專聯一直主張與政府商討預算案細節，曾提名前財政司長曾俊華參選特首。此外，庭上披露錄影會面謄本有多處錯誤，例如將新界東參選人「肯定唔會有」綱領，誤寫為「肯定會有」。趙確認部分字眼錯誤，笑稱警方外判的謄寫公司經常出錯。

（初選案）