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趙家賢引述戴耀廷：黃之鋒朱凱廸叫人簽綱領

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第44天審訊。辯方展示前民主動力召集人趙家賢的錄影會面謄本，趙在謄本中曾稱，戴耀廷在立法會運用否決權起草共同綱領，遭多名傳統民主派表示「唔制」、不欲簽署。當戴公開表明毋須簽文件後，有人發起墨落無悔聲明，趙從戴口中得悉，黃之鋒和朱凱廸「有叫」九東及新西參選人簽署文件，提到「橫掂已簽墨落聲明」，部分溫和民主派擔憂失去支持者而順從。趙昨在庭上表示，黃之鋒等人以戴提過毋須簽署的非公開協議作「藍本」，修正後制訂九東和新西共同綱領。明報記者

趙家賢繼續接受代表民主黨黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問，趙作供指出，組織方沒有召開跨區協調會議，初選提名表列出「確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識」是綜合概括共識。戴希望各區統一，但組織方沒訂立規則和參選人達成共識，亦無講過採取投票。趙補充，他知道戴曾到美國哈佛大學修讀「調解界殿堂級課程」，並分享調解準則和操守，故趙相信戴會採用調解員的促進形式做法，例如制定會議規則和共同基礎；惟後來留意到戴在會議無應用調解做法。

各區對否決預算案的取態不一，法官李運騰問如何解決分歧，有否游說抑或強迫與會者接受看法？

指戴耀廷私下游說周圍走

趙表示，不同光譜者的意見南轅北轍，戴在會議邀請他們闡述想法，尋求互相理解，會後戴也私下向部分人游說，「佢揸住架MINI Cooper周圍走」，以及出席飯局了解政治情况。趙續稱，戴以許多方法凝聚共識，在新西和新東會議採用意向性投票，趙稱利用投票「解決死局」前應傾妥規則，可是戴似乎「好臨時」實行投票。

辯方引述趙家賢2021年6月及7月錄影會面，趙稱提名表上述共識意指參與初選，不涉進入立會後的作為。趙於庭上表示，戴、區商討的共識並非民動支持的。此外，趙在錄影會面提到戴起草共同綱領，「傳統民主派好多都唔制」，趙和區認為不應簽文件，戴遂表明參選人毋須簽署，不過列明否決預算案的「墨落無悔」聲明出台後，有溫和民主派擔心得失支持者，迫使他們順從政治大勢簽署綱領。趙當時稱，有本土抗爭派「迫使」區內參選人簽署，「橫掂墨落無悔嗰度有啲都簽咗啦」，他們在協調會議有相關倡議及游說支持，趙獲戴告知九東黃之鋒和新西朱凱廸「有叫」其他人簽綱領。

傳統派是否拒簽綱領

趙指並非「唔制」 是顧慮

趙更正作供，稱不會以「唔制」字眼形容傳統民主派拒簽綱領，改為「有許多關注和顧慮」。趙解釋，黃之鋒和朱凱廸要求參選人白紙黑字簽署文件，內容與戴耀廷在記者會上所說、毋須簽的共同綱領的內容大致相若，他們以該份非公開文件作「藍本」加減修正後，制訂九東和新西共同綱領，民動沒要求參選人交綱領，而趙按戴指示照收。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕朱凱廸 黃之鋒 趙家賢 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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