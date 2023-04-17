【Emily】鐵騎籌款遊 要符禁蒙面法 單車百萬行隔3年再辦 6000人參加

參加者：為衛生戴無所謂

而喺警方嘅不反對通知書條款中提到，主辦方須喺活動前至少一日，話畀警方聽所有參與遊行嘅電單車車牌號碼，並要安排有充分駕駛經驗嘅人揸車，同電單車要入足油行到整條遊行路線；要確保參與者符合《港區國安法》同《禁蒙面法》。Emily就見到全部參加者都按交通法例要求戴頭盔，亦有司機有口罩。有參加者話，如果為個人衛生而戴口罩，佢覺得無所謂，佢哋活動又唔係搞政治。

另外，第十一屆「上海商業．博愛單車百萬行2023」噚日舉行，係相隔3年再次舉辦，吸引近6000人參加。主辦方須確保活動符合《港區國安法》，並須安排1000名糾察員喺整個活動期間提供協助，即糾察對參加者比例約1：6，相比新冠疫情後獲批嘅部分遊行，其糾察比例較嚴。

單車百萬行路線途經青沙公路、南灣隧道同昂船洲大橋，保安局長鄧炳強等人亦有到場主持起步禮。主辦方話今年活動首次將參加者年齡下調至6歲，唔少家長帶埋小朋友一齊參加；而今次活動共籌得逾860萬元善款。