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2023年4月17日星期一
港聞二
假身分證辦「實名」SIM卡 助攻詐騙 警檢近7400偽卡疑涉3宗網騙 拘4人
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消費券撞補貼 有基層即日購物嘟尾數免漏領
陳料振0.6百分點 首季經濟可微增
資助慢性病管理 病人多求轉介公院 計劃原意減公院負擔 參與私醫收費懸殊
3康健中心專職醫療服務不齊全
餐廳遭爆竊 賊人遺賭場會員卡
梁振英：海南拓自貿港 港拓廣闊市場 指業界不參與亦難改事實 籲延伸港品牌優勢「Sold by Hong Kong 」
稱珠寶業潛力大 加工增值達30%銷內地免稅
曾借MIRROR拍MV 開業半世紀髮廊失火
樹木管理指引更新 促部門應用科技檢查
迎搶包山復辦 長洲餅店增產 國安法下首飄色 主辦者：已提參加團體要做好
9屆「包山王」嘆陌生 教練稱選手體能跌
樓宇復修資源中心 7月開放公眾參觀
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大灣區GBA專題：「有的不斷說 有的不願說 有的反鎖廁所」 NGO：心智障礙者職場適應慢
大灣區GBA專題：瑰麗推職訓畢業生環球實習
大灣區GBA專題：職訓局深圳設中心 建職教園區
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來港參加電子展 物色合作伙伴
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【明報專訊】（請看附圖）
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