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大灣區GBA專題：瑰麗推職訓畢業生環球實習

【明報專訊】瑰麗酒店集團3月中啟動「瑰麗青年啟航」實習計劃，包括4個不同實習類別（見表），一年提供近百個實習職位。除前述的心智障礙者實習，亦供香港職訓局畢業生到集團位於19個國家的41家酒店實習。

9名在職訓局修讀餐飲、酒店管理和旅遊相關課程的畢業生，將被挑選參加今年6月開始的環球實習計劃，為期兩月，實習生可選擇集團旗下位於巴黎、倫敦、阿布扎比、金邊、布吉、曼谷、富國島、會安、北京、廣州和三亞的酒店，在前台及後勤部門工作，由當地酒店職員擔任導師；集團亦準備不同有關領導能力的講座，擴闊他們對自身職業的理解。實習生還將參與集團的「Neighbour Discovery」活動，了解工作當地的社會文化。集團會負責所有參與計劃實習生的旅行費用、住宿和膳食，並提供每日生活津貼。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示：「集團視人才為最重要的資產。『瑰麗青年啟航』實習計劃致力令香港及內地的年輕人了解酒店及旅遊業運作，透過集團的環球網絡去海外各地體驗，了解不同地方的特色及香港的優勢。」她認為，這個計劃既能配合培育青年人的意願，亦能貫徹集團價值觀，期望為社會締造更多正面影響。

在粵學生香港學生各設實習名額

集團亦致力支持政府的青少年發展政策，計劃還包括與廣東省青少年發展基金會合作，主要為在粵就讀大學的香港、澳門、台灣和內地學生，在大灣區的瑰麗酒店提供30個實習機會。集團亦支持香港政府的「內地及海外企業暑期實習計劃2023」，全額資助另外10名香港學生在今年暑假到廣州和北京實習。

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