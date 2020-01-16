大灣區GBA專題：「有的不斷說 有的不願說 有的反鎖廁所」 NGO：心智障礙者職場適應慢

職前培訓 從禮儀意識到站姿

謝潔莉說，曾有自閉症女生到瑰麗酒店花房試崗，每天將不同鮮花分類，但她不停提問，「花是男還是女？花會不會痛？今天午餐有沒有西瓜？你一陣去哪裏？」等等，令同事難以應對。她多次向這名女生說明，工作要保持安靜，同事亦不會回應其重複提問，但她依然故我，最終未能留下。謝潔莉稱，每名心智障礙者狀况不同，「有的人不斷講話，有的人一言不發，還有的將自己反鎖在廁所兩小時，還害得同事要去找」。但她認為這些都在意料之中，首批實習生是從10名申請者中選5人，經與瑰麗酒店商議，以後或者會從20個甚至30個中選5人，且培訓、試崗時限延長，相信正式上崗時效果更好。

現時廣州有數間中等職業技術學校接納特殊學生，他們一般可取得中專學歷（相當於香港的職專文憑）。謝潔莉稱，在瑰麗酒店實習的陳新是海珠區工藝美術職中畢業，楊錦榮則已讀到大專（即專科）。但因為心智障礙尤其自閉症患者往往存在行為問題，有學歷亦未必能就業。他們上崗前要接受職場禮儀、工作意識、金錢觀念等培訓，從坐姿、站姿開始，到「餐廳食飯要排隊」等基本規則，「我們知道9點上班，8時55分就要從員工餐廳離開，但他們未必有『倒推』時間表的意識，要提醒他們不要遲到」。

家長亦要適應放手

謝潔莉說，正常人從學校到職場也需要適應，而心智障礙者需要更久時間，就算上過職前培訓堂，也只有到了真實的工作環境才知能否適應。與此同時，他們的家長亦要接受轉變：心智障礙孩子從小有特殊學校或機構照顧、享受國家福利，但成年、畢業後突然失去政策支持，部分家長不放心孩子獨自外出，又擔心工作太辛苦，寧願將他們養在家中。

根據2019年統計數據，中國兒童自閉症發病率達1%，當中三分之一存在智力障礙，只有極少數的智力能達所謂「天才」水平。謝潔莉說，中國將自閉症納入精神障礙範疇，但家長擔心外界更難接納，往往不願為孩子申領精神障礙殘疾證明，若他們同時存在智力障礙，寧願申領智力障礙殘疾證明。目前內地有不少企業聘用心智障礙人士，但數量不多，「像麥當勞、必勝客、星巴克都有，但通常每間分店有一人，多數在後廚幫手，像瑰麗酒店這麼多（職位）的比較少」。她表示明白商家顧慮，曾有自閉症患者獲咖啡店聘用，卻不能自控地騷擾女顧客，「所以商家更願意聘用聽障或是肢體殘疾人士，心智障礙患者更難就業」。