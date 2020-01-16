大灣區GBA專題：「有的不斷說 有的不願說 有的反鎖廁所」 NGO：心智障礙者職場適應慢

【明報專訊】是次與瑰麗酒店合作推行實習計劃的是非政府機構廣州揚愛特殊孩子家長俱樂部。自計劃開始以來，俱樂部融合就業部門主任謝潔莉便在瑰麗酒店「帶隊」，不時到各心智障礙實習生的崗位「巡查」，向他們的師傅了解狀况。謝潔莉說，瑰麗酒店能提供如此多實習機會相當難得，但心智障礙患者要真正就業，還需漫長的適應過程。
職前培訓 從禮儀意識到站姿
謝潔莉說，曾有自閉症女生到瑰麗酒店花房試崗，每天將不同鮮花分類，但她不停提問，「花是男還是女？花會不會痛？今天午餐有沒有西瓜？你一陣去哪裏？」等等，令同事難以應對。她多次向這名女生說明，工作要保持安靜，同事亦不會回應其重複提問，但她依然故我，最終未能留下。謝潔莉稱，每名心智障礙者狀况不同，「有的人不斷講話，有的人一言不發，還有的將自己反鎖在廁所兩小時，還害得同事要去找」。但她認為這些都在意料之中，首批實習生是從10名申請者中選5人，經與瑰麗酒店商議，以後或者會從20個甚至30個中選5人，且培訓、試崗時限延長，相信正式上崗時效果更好。
現時廣州有數間中等職業技術學校接納特殊學生，他們一般可取得中專學歷（相當於香港的職專文憑）。謝潔莉稱，在瑰麗酒店實習的陳新是海珠區工藝美術職中畢業，楊錦榮則已讀到大專（即專科）。但因為心智障礙尤其自閉症患者往往存在行為問題，有學歷亦未必能就業。他們上崗前要接受職場禮儀、工作意識、金錢觀念等培訓，從坐姿、站姿開始，到「餐廳食飯要排隊」等基本規則，「我們知道9點上班，8時55分就要從員工餐廳離開，但他們未必有『倒推』時間表的意識，要提醒他們不要遲到」。
家長亦要適應放手
謝潔莉說，正常人從學校到職場也需要適應，而心智障礙者需要更久時間，就算上過職前培訓堂，也只有到了真實的工作環境才知能否適應。與此同時，他們的家長亦要接受轉變：心智障礙孩子從小有特殊學校或機構照顧、享受國家福利，但成年、畢業後突然失去政策支持，部分家長不放心孩子獨自外出，又擔心工作太辛苦，寧願將他們養在家中。
根據2019年統計數據，中國兒童自閉症發病率達1%，當中三分之一存在智力障礙，只有極少數的智力能達所謂「天才」水平。謝潔莉說，中國將自閉症納入精神障礙範疇，但家長擔心外界更難接納，往往不願為孩子申領精神障礙殘疾證明，若他們同時存在智力障礙，寧願申領智力障礙殘疾證明。目前內地有不少企業聘用心智障礙人士，但數量不多，「像麥當勞、必勝客、星巴克都有，但通常每間分店有一人，多數在後廚幫手，像瑰麗酒店這麼多（職位）的比較少」。她表示明白商家顧慮，曾有自閉症患者獲咖啡店聘用，卻不能自控地騷擾女顧客，「所以商家更願意聘用聽障或是肢體殘疾人士，心智障礙患者更難就業」。