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大灣區GBA專題：京粵瑰麗酒店50實習職位 助殘障回饋社會 心智有礙 工作熱誠無礙

【明報專訊】如果你在廣州瑰麗酒店米芝蓮一星餐廳廣御軒點一碟叉燒酥，它們可能出自心智障礙實習生的巧手，同時亦符合米芝蓮一星級的出品標準。瑰麗酒店近日起在廣州、北京分店共提供50個實習職位，包括點心房、花房、洗衣房等，給自閉症、發展遲緩及唐氏綜合症患者工作機會。酒店表示將視乎計劃情况，決定會否在其他城市分店推行，認為社會不給他們機會回饋，最終消耗的是社會資源。

明報記者 林迎

整餅師傅讚「領悟力幾好」

「Lisa姐，我要去『採訪』一下。」20歲的陳新接受訪問前，向主管請求暫離職位，大家笑着糾正他：「你不是去採訪，是要去接受採訪。」陳新患有智力發展遲緩，他是廣州瑰麗酒店第一批心智障礙實習生之一，負責在洗衣房處理員工衣物，要將圍裙、制服、被子等分類擺放或者疊好。談到工作，他滿臉笑容像大孩子一般，「我很喜歡這裏，同事們對我很好」。陳新每天早上6點離開海珠區的家，搭巴士到珠江新城，在洗衣房一日站足8小時也無怨言，「經理叫我點做就點做」。陳新說，開始幾次要母親送他來，待熟悉路線後就獨自上路，「如果太夜還沒回到，媽媽會打電話給我」。

與全無工作經驗的陳新不同，23歲的楊錦榮曾在另一餐廳後廚幫手，他同樣患有智力遲緩。這次是他自己選擇到中廚點心部實習，負責搓麵糰、製作包點等。負責帶他的江師傅稱讚他「領悟力幾好」，「教兩三次就識，叉燒酥都識包」。酒店員工通道錯綜複雜，要記住餐廳、休息室、洗手間等不同位置已不容易，楊錦榮說「有好多道門，一開始唔知邊道打邊道，但師傅帶過幾次，我就自己可以上5樓送貨」。他謙虛說，點心房仍有很多東西要學習，「我最想學包蝦餃。蝦餃太難了，師傅教過我一次，但我唔記得咗」。

瑰麗稱進展順利 或擴至其他城市

「他們要明白這不是一份『hea』工，是真實的工作環境。」瑰麗酒店集團（Rosewood Hotel Group）中國內地公益及公共事務總監吳偉琪（圖）對本報說，瑰麗酒店一直重視社會責任，重視多元招聘和融合就業，在本次為期兩年的實習項目中，廣州和北京的瑰麗酒店共提供50個職位供心智障礙人士，包括自閉症、腦癱、發展遲緩及唐氏綜合症患者，每批5人，首批從2月底起培訓及試崗2至3周後，就可開始6至8周的正式實習。她介紹，廣州分店的職位包括西餅房、中式點心房、花房和洗衣房，北京分店還有管家部，實習生要負責幫樓層服務員傳送及清點物資。申請人須有基本的待人接物、表達能力，不可有躁狂或暴力傾向，體能上亦要勝任，「曾有實習生在培訓期間站不了這麼久，最後累得坐在地上」。

「不能說是沒有困難，但不算很困難。」吳偉琪稱，目前計劃進展順利，酒店的人才與發展部此前已與各部門溝通、達成理解，「例如提醒員工，他們（心智障礙實習生）不回應不代表無禮貌，可能是不習慣與人溝通；他們工作上有不明白的地方，可能要重複教5次、教10次，希望同事都能友善對待」。

達普通實習生1/3工作量 視表現或正式取錄

吳偉琪說，師傅會對心智障礙實習生的成果把關，保證出品質素不變，而據師傅回饋，他們可完成正常實習生約三分之一工作量，「雖然是損失了一些效率，但酒店願意對此付出。如果整個社會不給他們機會，也是在消耗社會資源」。她透露，將視乎廣州和北京的計劃進展，檢視是否有機會擴展到其他城市的分店。瑰麗酒店目前向心智障礙實習生支付的工資與普通人一樣，惟合作NGO要扣除培訓及行政費用再付給本人。實習期結束後，將視乎表現評估是否有正式招錄的可能。

「我想留下來工作。在這裏認識了很多新朋友，能互相幫助。」陳新笑着對記者說，「我現在摺衫摺得快過媽咪，我返到屋企可以教番佢點樣摺衫，媽咪很高興。」

相關字詞﹕實習 殘疾人士 大灣區

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