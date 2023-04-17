港聞

港聞二

樓宇復修資源中心 7月開放公眾參觀

【明報專訊】市建局於土瓜灣設立首個「樓宇復修資源中心」，為市民提供有關樓宇復修的資訊及視像支援服務。資源中心本月1日起運作，局方稱首階段4至6月已邀請逾30個地區團體如地區民居組織、區議員等前來參觀，預計7月展開第二階段，開放公眾免費參觀，並會蒐集市民意見，適時優化中心服務。

設4展區 3D呈現失修後果

市建局總經理（樓宇復修）李文豪表示，局方2019年設立的「樓宇復修平台」讓市民可在網上取得相關資訊，但考慮到大部分長者未必懂得使用科技，故設立資源中心，「實體支援對他們較為方便」，並形容中心與平台服務相輔相成。

「樓宇復修資源中心」位於土瓜灣煥然懿居商場，面積約7500平方呎，設「工程知識」、「財政儲備」等4個展區，以數碼化形式介紹樓宇維修及工程的資訊，以及市建局各項資助計劃和支援服務等，其中有展區以三維透視影像立體呈現樓宇若缺乏維修保養、持續老化失修的嚴重後果，包括石屎大規模從天花墜下，以提高市民對適時維修及保養的警覺。中心設有會議室和調解室，開放予大廈業主和業主組織免費借用，最多容納200人。

可即場申請資助 減填錯風險

另外，中心設有諮詢間，市民可使用語音或視像形式向職員查詢維修資助計劃的問題；亦設兩個「視像諮詢服務室」，供透過視像服務現場申請相關資助計劃。市建局經理（樓宇復修）黃鉅華表示，處理樓宇維修的長沙灣辦事處服務主任會以遙距方式與申請人對話，協助他們填寫網上申請表及繳交身分證明及相關文件，而局方可隨即核實資料以加快處理流程，同時亦減低因申請人入錯資料或漏交文件導致申請延誤等。

上 / 下一篇新聞

假身分證辦「實名」SIM卡 助攻詐騙 警檢近7400偽卡疑涉3宗網騙 拘4人
假身分證辦「實名」SIM卡 助攻詐騙 警檢近7400偽卡疑涉3宗網騙 拘4人
IT界：電訊商受限私隱例 無法核實登記資料
IT界：電訊商受限私隱例 無法核實登記資料
消費券撞補貼 有基層即日購物嘟尾數免漏領
消費券撞補貼 有基層即日購物嘟尾數免漏領
陳料振0.6百分點 首季經濟可微增
陳料振0.6百分點 首季經濟可微增
資助慢性病管理 病人多求轉介公院 計劃原意減公院負擔 參與私醫收費懸殊
資助慢性病管理 病人多求轉介公院 計劃原意減公院負擔 參與私醫收費懸殊
3康健中心專職醫療服務不齊全
3康健中心專職醫療服務不齊全
餐廳遭爆竊 賊人遺賭場會員卡
餐廳遭爆竊 賊人遺賭場會員卡
梁振英：海南拓自貿港 港拓廣闊市場 指業界不參與亦難改事實 籲延伸港品牌優勢「Sold by Hong Kong 」
梁振英：海南拓自貿港 港拓廣闊市場 指業界不參與亦難改事實 籲延伸港品牌優勢「Sold by Hong Kong 」
稱珠寶業潛力大 加工增值達30%銷內地免稅
稱珠寶業潛力大 加工增值達30%銷內地免稅
曾借MIRROR拍MV 開業半世紀髮廊失火
曾借MIRROR拍MV 開業半世紀髮廊失火
樹木管理指引更新 促部門應用科技檢查
樹木管理指引更新 促部門應用科技檢查
迎搶包山復辦 長洲餅店增產 國安法下首飄色 主辦者：已提參加團體要做好
迎搶包山復辦 長洲餅店增產 國安法下首飄色 主辦者：已提參加團體要做好
9屆「包山王」嘆陌生 教練稱選手體能跌
9屆「包山王」嘆陌生 教練稱選手體能跌
大灣區GBA專題：京粵瑰麗酒店50實習職位 助殘障回饋社會 心智有礙 工作熱誠無礙
大灣區GBA專題：京粵瑰麗酒店50實習職位 助殘障回饋社會 心智有礙 工作熱誠無礙
大灣區GBA專題：「有的不斷說 有的不願說 有的反鎖廁所」 NGO：心智障礙者職場適應慢
大灣區GBA專題：「有的不斷說 有的不願說 有的反鎖廁所」 NGO：心智障礙者職場適應慢
大灣區GBA專題：瑰麗推職訓畢業生環球實習
大灣區GBA專題：瑰麗推職訓畢業生環球實習
大灣區GBA專題：職訓局深圳設中心 建職教園區
大灣區GBA專題：職訓局深圳設中心 建職教園區
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
小型乾衣機 座枱擺放兼免縮水
來港參加電子展 物色合作伙伴
來港參加電子展 物色合作伙伴
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鐵騎籌款遊 要符禁蒙面法 單車百萬行隔3年再辦 6000人參加
【Emily】鐵騎籌款遊 要符禁蒙面法 單車百萬行隔3年再辦 6000人參加
【Emily】梁繼昌「貼中」林諾奪最佳新演員
【Emily】梁繼昌「貼中」林諾奪最佳新演員
【Emily】國際創科展人頭湧湧 曾俊華話感動
【Emily】國際創科展人頭湧湧 曾俊華話感動
【Emily】陳茂波今訪京 晤財金商務科技部委
【Emily】陳茂波今訪京 晤財金商務科技部委
【Emily】「學生動力」調查 國土安全核心價值 100%受訪學生答啱
【Emily】「學生動力」調查 國土安全核心價值 100%受訪學生答啱
【Emily】英外交部次官訪港 搭小輪會官員
【Emily】英外交部次官訪港 搭小輪會官員