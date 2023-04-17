樓宇復修資源中心 7月開放公眾參觀

設4展區 3D呈現失修後果

市建局總經理（樓宇復修）李文豪表示，局方2019年設立的「樓宇復修平台」讓市民可在網上取得相關資訊，但考慮到大部分長者未必懂得使用科技，故設立資源中心，「實體支援對他們較為方便」，並形容中心與平台服務相輔相成。

「樓宇復修資源中心」位於土瓜灣煥然懿居商場，面積約7500平方呎，設「工程知識」、「財政儲備」等4個展區，以數碼化形式介紹樓宇維修及工程的資訊，以及市建局各項資助計劃和支援服務等，其中有展區以三維透視影像立體呈現樓宇若缺乏維修保養、持續老化失修的嚴重後果，包括石屎大規模從天花墜下，以提高市民對適時維修及保養的警覺。中心設有會議室和調解室，開放予大廈業主和業主組織免費借用，最多容納200人。

可即場申請資助 減填錯風險

另外，中心設有諮詢間，市民可使用語音或視像形式向職員查詢維修資助計劃的問題；亦設兩個「視像諮詢服務室」，供透過視像服務現場申請相關資助計劃。市建局經理（樓宇復修）黃鉅華表示，處理樓宇維修的長沙灣辦事處服務主任會以遙距方式與申請人對話，協助他們填寫網上申請表及繳交身分證明及相關文件，而局方可隨即核實資料以加快處理流程，同時亦減低因申請人入錯資料或漏交文件導致申請延誤等。