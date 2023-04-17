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9屆「包山王」嘆陌生 教練稱選手體能跌

【明報專訊】因新冠疫情停辦3屆的長洲搶包山比賽，於下月26日佛誕復辦，吸引241名本地及海外人士報名，經抽籤選出200名參賽者，包括134男及66女，介乎19至72歲。康文署及攀山及攀登總會昨舉行攀爬包山及防墮安全訓練，參賽者須完成訓練方可參加本月底選拔賽，爭奪12個決賽席位。有教練稱選手表現未如往年理想，體能差者增加，但相信多參賽可摸索到進步方法。

241報名 抽籤200人選拔

9屆「包山王」得主郭嘉明稱，3年後再登包山架，感到有些陌生，儘管疫情期間保持訓練，體力已不及當年。他笑言抱平常心，毋須給自己太大壓力，「始終贏過，也試過落敗」。他說，選拔賽前會加強訓練向上攀爬及下山技巧，並熟習防墮裝置的操作。

上屆「包山后」龔子珊表示，疫情不多不少影響狀態，雖然對比賽感到緊張，但會盡力發揮出訓練成果。她形容今屆氣氛熱烈，不少攀石愛好者參加，希望這次也能奪冠。5屆「包山后」黃嘉欣則希望透過比賽打破外界認為女生不應攀岩的成見，展顯女性力量。

攀山及攀登總會教練廖嘉華表示，主要傳授基本安全訓練，並與選手分享爬包山竅門。相隔3年再舉辦比賽，他認為選手表現未如往年理想，「體能差的人多了，（部分選手）純粹是參與」，但強調只要多參賽積累經驗，就可摸索到進步方法，搶包山作為香港傳統盛事，希望來者享受其中。

「包山嘉年華2023」活動昨日起至下月27日在長洲北帝廟遊樂場足球場陸續舉行，本月30日將舉行搶包山選拔賽，決賽下月26日舉行。

相關字詞﹕盛事 復常 長洲 搶包山

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