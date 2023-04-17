迎搶包山復辦 長洲餅店增產 國安法下首飄色 主辦者：已提參加團體要做好

過去3年因應疫情，長洲太平清醮取消搶包山和飄色巡遊等重頭戲，翁志明相信今年復辦能吸引大批人到長洲。惟他指出，疫情持續3年之久，許多事情都放下，需時重新整理，包括要找竹篾重製包山架等。至於同樣復辦的飄色巡遊，他透露團體已密鑼緊鼓籌備，值理會下周會與他們開會商議安排及蒐集意見。

吃「平安包」是太平清醮傳統之一，以平安包老字號聞名的郭錦記，往年店外總會大排長龍。負責人郭先生向本報稱，相信今年復辦搶包山能吸引更多人來，笑言屆時會準備多些平安包售賣，並聘請散工和師傅，「盡量做到多少，就做多少」。

另一老字號康蘭餅店老闆郭予泉表示，往年曾售出逾10萬個平安包，近期已有不少熟客聯繫預訂平安包，數目約2000至3000個，他打算增聘人手幫忙製作平安包。不過，他補充因天氣不穩定，今年平安包供應或會減少，「擔心下雨，只有很少遊客（來長洲）」，但對生意額仍保持樂觀。

海味舖料人流增半 紀念品店推新品

長洲海味舖老闆梁女士亦樂見太平清醮的活動復辦，估計屆時前往長洲的人將比往常多一半，料生意相當樂觀。她說，現時已開始備貨，「貨物一定會日日充足，起碼多一半」。「長洲太平清醮紀念品」負責人黃小姐表示，雖然過去一直售賣太平清醮系列的產品例如攬枕及飾物，但為慶祝太平清醮復辦，店舖打算推出特別產品。

昨日是新一輪消費券發放首日，大批市民前往長洲遊玩，梁女士說單是昨晨生意收入已逾9000元，「90%的人都用消費券，現金倒無收到多少」。黃小姐稱生意額與平時相若，使用消費券與現金的顧客各半。