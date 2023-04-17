迎搶包山復辦 長洲餅店增產 國安法下首飄色 主辦者：已提參加團體要做好

【明報專訊】因新冠疫情闊別3年的長洲太平清醮兩大重頭戲「搶包山比賽」及「飄色會景巡遊」下月復辦，不少商戶看好屆時市道和銷情，有老字號餅店計劃增聘人手製作平安包，亦有海味舖老闆對生意樂觀，已開始備貨。長洲太平清醮值理會主席翁志明預料能吸引大批市民及遊客到訪長洲，被問往年飄色巡遊不時出現諷刺時弊和政治人物的創意扮相，會否擔心干犯國安法，翁志明稱已提醒參加團體，「今年的第一次要做好，已經和他們（團體）講好了，應該沒有人想在這麼高興的日子發生事情」。
過去3年因應疫情，長洲太平清醮取消搶包山和飄色巡遊等重頭戲，翁志明相信今年復辦能吸引大批人到長洲。惟他指出，疫情持續3年之久，許多事情都放下，需時重新整理，包括要找竹篾重製包山架等。至於同樣復辦的飄色巡遊，他透露團體已密鑼緊鼓籌備，值理會下周會與他們開會商議安排及蒐集意見。
吃「平安包」是太平清醮傳統之一，以平安包老字號聞名的郭錦記，往年店外總會大排長龍。負責人郭先生向本報稱，相信今年復辦搶包山能吸引更多人來，笑言屆時會準備多些平安包售賣，並聘請散工和師傅，「盡量做到多少，就做多少」。
另一老字號康蘭餅店老闆郭予泉表示，往年曾售出逾10萬個平安包，近期已有不少熟客聯繫預訂平安包，數目約2000至3000個，他打算增聘人手幫忙製作平安包。不過，他補充因天氣不穩定，今年平安包供應或會減少，「擔心下雨，只有很少遊客（來長洲）」，但對生意額仍保持樂觀。
海味舖料人流增半 紀念品店推新品
長洲海味舖老闆梁女士亦樂見太平清醮的活動復辦，估計屆時前往長洲的人將比往常多一半，料生意相當樂觀。她說，現時已開始備貨，「貨物一定會日日充足，起碼多一半」。「長洲太平清醮紀念品」負責人黃小姐表示，雖然過去一直售賣太平清醮系列的產品例如攬枕及飾物，但為慶祝太平清醮復辦，店舖打算推出特別產品。
昨日是新一輪消費券發放首日，大批市民前往長洲遊玩，梁女士說單是昨晨生意收入已逾9000元，「90%的人都用消費券，現金倒無收到多少」。黃小姐稱生意額與平時相若，使用消費券與現金的顧客各半。