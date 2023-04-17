樹木管理指引更新 促部門應用科技檢查

定期檢查擴至鄉村道旁樹

去年本港發生塌樹導致人命傷亡，發展局檢討現行樹木管理安排，並對路旁樹木種植和護養提出10項優化措施，其中一項是政府除定期檢查高人流車流道路旁樹木，將逐步擴展至鄉村道路旁未批租和未撥用政府土地的樹木。

另外，發展局正安排顧問研究參考海外經驗，釐定路旁樹木合適性及可持續性的準則。甯漢豪表示，目前一些路旁大樹未有迫切風險，但長遠而言城市持續發展，影響樹木有否足夠生長空間，政府希望就不同情况制訂改善措施和跟進方案。

綠化、園境及樹木管理組的園境師施奕藍表示，路旁種植的樹木不僅美化街道及為行人遮蔭，亦可用作車路和行人路間的緩衝，但要提供足夠空間讓樹木根部發展。發展局2012年公布標準，規定新道路工程項目必須預留最少約兩米闊、無地下管道的空間為綠化帶；此外，政府今年會制定指引，就新種植樹木的土壤體積和深度訂立要求。