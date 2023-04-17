稱珠寶業潛力大 加工增值達30%銷內地免稅

指港業界經驗有助海南發展全球最大中心

梁振英表示，內地對珠寶商品需求大，本港珠寶店「周大福」在內地就有5000多間分店，全世界最大。他認為香港珠寶業界具競爭力及經驗，有條件將海南發展為全球最大的珠寶中心，「從零售起，帶動珠寶貿易、展覽、古董珠寶拍賣、珠寶設計、鑑定、教育一條龍（產業發展）」。

海南稅務優惠亦有助本港珠寶業拓展全國生意，海南國際經濟發展局駐香港辦事處首席代表葉澤恩解釋，海南成為自由貿易港後，若珠寶加工在海南島增值額達30%或以上，進入內地將免徵進口關稅。「加工增值」是指對含有進口料件的貨物進行製造、加工後的增值部分，意味本港企業商品在當地加工比例達標後，可免稅銷往全國。

本港近年面對人才短缺，被問及鼓勵企業向外擴張，會否加劇本港人才不足問題，梁振英認為，香港向來吸引不少外地人才，例如法國、意大利來港從事珠寶或奢侈品行業者，經長期生活後本地化，熟悉中國再到外面工作，認為香港「不愁沒這些人才」。梁又認為，本港珠寶企業在海南拓展業務長遠亦可吸引人才入行，「當本港能主導海南發展成國際珠寶中心，不止是分一杯羹，香港青年人對珠寶設計有興趣的話，在大學可以讀這些科目，並參與相關工作」。

稱反修例禁入境屬少數 處理涉第三方取態

近日有議員關注涉反修例案件青年人未能赴內地，被問及會否成為香港青年認識內地的障礙，梁認為這批人僅屬少數，「不論是已檢控的4000人，還是沒檢控但被捕的6000人」，當中不止香港如何處理，亦涉及第三方取態，「是他們（內地當局）的決定，我們不能代他們去講」。