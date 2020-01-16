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梁振英：海南拓自貿港 港拓廣闊市場 指業界不參與亦難改事實 籲延伸港品牌優勢「Sold by Hong Kong 」

【明報專訊】海南省政府早前宣布，全島封關運作各項準備工作已取得階段性進展，將在2025年底前建成零關稅自由貿易港。外界擔心會威脅香港國際貿易中心的地位，並對香港旅遊零售業構成競爭。出任「瓊港經濟合作發展諮詢委員會」顧問的全國政協副主席梁振英接受本報訪問時表示，海南自貿港會對香港構成競爭，但亦為香港企業和人才提供廣闊的巿場發展空間，可以將香港零售貿易業務擴展至海南，由Sold in Hong Kong 變Sold by Hong Kong ；他透露，香港業界對於進軍海南反應非常正面。

梁任顧問助海南建自貿港

梁振英任顧問的瓊港經濟合作發展諮詢委員會，是以海南省政協名義在2021年設立的常設諮詢機制，下設9個專業小組，由不同組別的香港專家向海南省政府提出政策建議，協助海南建立自由貿易港。梁振英建議下，海南省又設立「海南國際經濟發展局」，並委聘貿發局前副總裁葉澤恩為駐香港辦事處首席代表，為海南省招商引資。

指對本港構成競爭

認為「競爭又合作」關係非首次

梁振英聯同葉澤恩接受本報訪問。梁振英指出，海南自貿港成立後，會成為全世界最大的零關稅自貿港，潛力無限。他說海南自貿港會對本港構成競爭，但認為香港與內地早有既競爭又合作的關係，海南自貿港並非第一次。1980年代，香港製造業大舉北上深圳，當時已有香港產業「空心化」的討論，最終香港產品在內地轉型升級，由Made in Hong Kong變Made by Hong Kong，「香港唔係無咗製造業，香港產品在大陸做到好大」，梁指香港突破了地理空間限制，不少廠商亦變身成產值巨大的大型企業，例如建滔化工。

梁振英表示，海南省建自貿港已是必然發展，即使香港業界不參與，亦無法改變事實。他認為香港的地理空間有限，僅得1100平方公里，無論零售旅遊貿易發展都有限制，「我哋嘅零售業主要靠內地遊客……但我哋唔可能再增加一兩千萬遊客」。

梁稱，香港品牌在內地有巨大競爭力，香港亦是內地的潮流指標，「內地人對香港品牌有信心，他們來香港購買化裝品、手袋、珠寶鐘表，都不是香港產品；甚至內地出產的名貴中藥、海味，他們都會來香港買」。他認為這種品牌商譽是香港的強項，可以將優勢延伸至海南自貿港，將香港品牌由Sold in Hong Kong 進一步發展至Sold by Hong Kong，「我們需要在香港以外有一個巿場空間，這就是海南」，香港銷售的產品在海南銷售，將香港零售業延伸至海南，而大量消費亦將帶動海南的國際貿易地位。

稱並非分攤香港旅客 「同樣生意外地做」

他表示，香港貿易是香港GDP的3倍，當中頗大部分是離岸貿易，香港有10萬間貿易公司，聘請員工40萬，香港是日本食品的最大買家，香港買大量印度鑽石、法國意大利奢侈品，韓國日本的化裝品供應商，都非常看重香港。他認為，香港在保留優勢的同時，能夠將零售業務擴展至海南，利用海南免稅的優勢，在海南賣給內地或東盟的遊客，零售做大了，國際貿易就可以發展，香港就可以再擴大貿易服務。他強調，這不是分攤香港的旅客，而是「同樣的生意在外地做」。

葉澤恩：電子封關後 轉銷內地同徵稅

葉澤恩表示，海南省計劃在2025年1月1日採用「電子封關」，屆時所有產品都可以零關稅進入海南，但海南商品若要進入內地，就要與其他國際商品一樣，徵收內地關稅。他又透露，海南省另一重大舉措是簡化稅制，將原來實施的5種稅收包括增值稅合併，僅徵收消費稅，但稅率未定。梁振英認為，面對海南等內地城巿的競爭，香港人要了解競爭對手的發展趨勢，「識得走位」。他透露香港業界對於進軍海南自貿港反應非常正面，顯示自貿港的設立對他們有利。

明報記者

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